Orgulho! A atriz Sophie Charlotte celebrou, emocionada, a vitória de Xamã na categoria "Melhor Música Urbana em Português", no Grammy Latino 2024

Vitória! Nesta quinta-feira, 14, Sophie Charlotte celebrou com entusiasmo a conquista de Xamã no Grammy Latino 2024. Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz mostrou que acompanhou o parceiro em Miami, onde a cerimônia foi realizada no Grand Ballroom. Ao lado de Gabriel O Pensador e Lulu Santos, o cantor levou o prêmio de "Melhor Música Urbana em Português" por Cachimbo da Paz 2.

“Ganhou o Grammy Latino!”, escreveu Sophie nos Stories, orgulhosa. Após a premiação, o casal continuou acompanhando a cerimônia, e Xamã, visivelmente emocionado, não escondeu sua alegria.

O artista, que tem origem indígena, usou um cocar na premiação para honrar sua ancestralidade, embora ele já tenha mencionado que desconhece a etnia específica de sua família.

Confira:

O cantor, por sua vez, também tem acompanhado bastante a namorada em seus compromissos profissionais. Recentemente, ele compartilhou uma foto romântica ao lado de Sophie e se derreteu de amores ao elogiar a companheira, que realizou uma apresentação surpreendente antes de um jantar beneficente do MASP (Museu de Arte de São Paulo) com apoio da marca Chanel.

No clique encantador, o famoso aparece beijando a amada na bochecha enquanto a selfie é registrada. "Minha namorada linda cantando ontem no jantar da Chanel", escreveu o famoso na legenda da publicação, que rapidamente ganhou milhares de curtidas e comentários carinhosos dos internautas que acompanham o casal.

Minha namorada linda cantando ontem no jantar da CHANEL 🖤 pic.twitter.com/o4tsZ0SiXR — XAMÃ ❌ (@xamaoficial) November 7, 2024

Sophie Charlotte fala sobre namoro com Xamã

A atriz Sophie Charlotte aproveitou a folga de sábado, 9, para prestigiar a apresentação do namorado, o cantor Xamã, no festival Rock The Mountain, realizado em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Os dois, que atuaram juntos no remake de 'Renascer', da TV Globo, assumiram oficialmente o romance em julho deste ano, quando se beijaram publicamente pela primeira vez.

Discreta em relação a sua vida pessoal, Sophie passou a compartilhar registros românticos ao lado de Xamã há pouco tempo. Em entrevista ao site 'Gshow', a artista, que não esconde o quanto está apaixonada, abriu o coração e falou um pouco sobre a relação com o cantor.

Segundo a famosa, atualmente, o casal se sente mais seguro para postar momentos juntos nas redes sociais. "Torço muito por ele e ele por mim também. A gente está em um momento muito bonito. Então, por que não transbordar para quem está em volta? Que a paixão vale a pena", declarou ela.