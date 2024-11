Andréia Horta se derrete ao mostrar o barrigão de grávida: 'Amando cada dia'

A atriz Andréia Horta chamou a atenção dos seguidores ao compartilhar um novo clique exibindo seu barrigão na reta final da gestação

Andréia Horta chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta quarta-feira, 13, ao compartilhar um novo clique exibindo seu barrigão de grávida.

A atriz, que está à espera de sua primeira filha com o ator Ravel Andrade, compartilhou em seu perfil oficial no Instagram uma foto em que aparece usando uma roupa preta e um casaco. O look justo destacou o barrigão de nove meses.

Na legenda da publicação, Andréia confessou que está amando a gestação. "Nono mês!!! Amando cada dia, amando estar grávida, feliz da vida!", disse a mamãe de primeira viagem.

No último fim de semana, Andréia e Ravel se reuniram com o casal de amigos Alexandre Nero e Karen Brusttolin e registros do encontro foram compartilhados no Instagram. O registro foi divulgado por Nero no Instagram. "Eu dominguei, tu domingaste, nós domingamos", escreveu na legenda da publicação.

Confira:

Andréia Horta mostra o barrigão - Foto: Reprodução/Instagram

Andréia Horta mostra os detalhes do quarto da filha

Em contagem regressiva para o nascimento de sua primeira filha, Andreia Horta compartilhou os toques finais na decoração do quartinho da herdeira, fruto de seu relacionamento com o ator Ravel Andrade. Em suas redes sociais, a atriz revelou que recebeu as roupas de cama, cortinas e outros itens indispensáveis para a chegada nas primogênita.

Apesar de já ter compartilhado um vídeo exibindo alguns detalhes da decoração do quartinho da filha, Andreia usou os stories do Instagram para mostrar novos registros do cômodo. Nos cliques, a atriz revelou que encomendou diversas opções de roupas de cama, tanto para o bercinho da menina quanto para uma cama que ficará no quarto.

Entre os registros, Horta também compartilhou diversas opções de lençol, fronhas, protetores de berço, almofadas, tapetes, ninho, bonecas, cortinas e ursos de pelúcia, tudo pensado com muito carinho para o nascimento de sua primogênita, que ainda não teve o nome revelado. Confira!

