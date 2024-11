Esposa de João Gomes, a influenciadora Ary Mirelle se manifestou sobre comentários que recebe sobre seu filho nas redes sociais

Nesta quinta-feira, 14, Ary Mirelle usou as redes sociais para se pronunciar acerca das críticas que seu filho com João Gomes, o pequeno Jorge, de 9 meses, recebe nas redes sociais. Por meio dos Stories no Instagram, a influenciadora reuniu prints de comentários maldosos sobre o bebê.

"Só um story para falar sobre isso mais uma vez. O que mais vejo em app vizinho [TikTok], Instagram, direct, comentário de foto é gente falando do meu filho. Tudo tem limite! Se quiser falar de mim, beleza, agora do meu filho, ninguém fala, não", iniciou Ary.

"Vou começar a tomar as devidas providências. Vou olhar os comentários em uma foto que postei e me deparo com isso. E o pior, vem de pessoas que me seguem. Essa é a pior forma de chamar atenção. O que mais tem é gente que responde falando de Jorge e depois vem com 'a queria que você me notasse', 'vocês famosos só respondem coisas ruins'. Eu respondo várias pessoas aqui no meu Instagram todo santo dia, mas não vou mais aceitar esse tipo de coisa com o meu filho que é só um bebê de nove meses", destacou a mãe do pequeno.

Confira os comentários:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ary Mirelle (@arymirelle)

Ary Mirelle rebate boatos de que teria barrado amigos no casamento com João Gomes

Em outubro, Ary Mirelle e João Gomes subiram ao altar e disseram o tão sonhado sim em uma cerimônia para 350 convidados em Recife. No entanto, a esposa do cantor foi alvo de boatos de que teria barrado amigos do marido no casamento. Em suas redes sociais, ela decidiu esclarecer e deixou claro que não impediu a presença de ninguém.

Nos stories de seu Instagram, Ary decidiu se pronunciar sobre os rumores de que teria desconvidado amigos de infância de João. Em resposta às especulações, a influenciadora digital esclareceu que ela e o marido fizeram duas listas de convidados, levando em conta aqueles que consideravam importantes para cada um. Após essa seleção, as listas foram unidas.

"Não sei de onde tiraram essa ideia. O casamento teve duas listas, fiz a minha lista, e João fez a dele. Teve muita gente que a gente convidou até para ser padrinho que não conseguiu ir por causa da agenda e convidados amigos da gente que não conseguiram ir", a influenciadora afirmou que não 'desconvidou' ninguém da lista feita pelo marido.

"Fiz a minha lista, João fez a dele, a família dele fez a lista dele. Ele colocou as pessoas que queria, e eu coloquei as pessoas da minha família e meus amigos. Foi desse jeito, não mexi na parte dele, e ele não mexeu na minha", Ary rebateu os rumores e afirmou que não ‘barrou’ a presença de ninguém no casamento, que contou até com penetra.