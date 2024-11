Bia Miranda perde um dos filhos gêmeos que estava esperando

Bia Miranda confirma que está grávida pela segunda vez, mas dá a triste notícia de que perdeu um dos bebês, já que esperava gêmeos

A ex-A Fazenda e influenciadora digital Bia Miranda surpreendeu ao confirmar que está grávida, mas revela que esperava por gêmeos. A gravidez dela já teve idas e voltas nas últimas semanas e acaba de ganhar um novo capítulo.

Nesta quinta-feira, 14, Bia usou as redes sociais para contar que perdeu um dos bebês gêmeos. Ela está no início da gestação e um dos fetos não se desenvolveu. Assim, ela continua grávida, mas espera apenas um bebê.

“A médica falou que era uma gravidez de risco, mas ainda não dava para ver porque era muito novinho. Era para esperar uma semana, mas caso sangrasse, eu teria perdido. Ela falou para tomar bastante cuidado, mas acabou sangrando, Por isso eu vim e falei que eu acabei perdendo o bebê, porque sangrou e não foi pouco”, disse ela.

E completou: “Então, para mim, tinha passado e eu tinha perdido o neném e pronto. Enfim, segui minha vida normalmente, bebi, fui para festas porque para mim eu tinha perdido”.

No entanto, dias depois, Bia foi procurar o médico porque acreditava que o feto ainda estaria em seu corpo após a suspeita de aborto espontâneo. Ao passar pela consulta, ela descobriu que estava grávida de gêmeos e tinha perdido um dos bebês, mas o outro continuava se desenvolvendo.

Atualmente, ela está com 2 meses e uma semana de gestação. A gravidez da influencer é fruto do relacionamento com o influenciador digital Gato Preto.

Bia Miranda já é mãe de Kaleb, de cinco meses, fruto do antigo relacionamento com DJ Buarque.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tuitteiros 💣 (@tuitteiros)

O primeiro filho de Bia Miranda

Dia de festa na casa de Bia Miranda! A influenciadora digital realizou uma festinha temática no início de novembro para celebrar os 5 meses do filho, Kaleb, fruto de seu antigo relacionamento com DJ Buarque.

Por meio de suas redes sociais, Bia compartilhou detalhes do evento intimista feito especialmente para o pequeno. Desta vez, a ex-participante de 'A Fazenda 14', da Record TV, escolheu a animação Divertida Mente como tema da comemoração.

Nas imagens publicadas, é possível notar a decoração caprichada para o mesversario de Kaleb. A festa contou com diversos balões coloridos, personagens do filme, docinhos e bolo personalizado com o nome do bebê.

Bia Miranda e DJ Buarque celebram 5 meses do filho - Reprodução / Instgaram