Ludmilla anuncia gravidez de Brunna Gonçalves: 'Agora somos 3'

Com vídeo encantador, Ludmilla e Brunna Gonçalves revelaram para os seguidores das redes sociais que estão à espera do primeiro bebê

Ludmilla e Brunna Gonçalves estão à espera do primeiro filho. Neste sábado, 9, a cantora e a dançarina dividiram a novidade com seus seguidores das redes sociais através de um vídeo encantador.

No vídeo publicado no feed do Instagram, que começa em preto e branco, Lud aparece pintando em um quadro, enquanto Brunna faz alguns passos suaves de dança. Aos poucos, a gravação vai ganhando cor e em seguida, as duas carregam um desenho de um bebê.

Por fim, Ludmilla beija a barriga da esposa, revelando que a família cresceu. "Agora somos 3", escreveu na legenda da publicação. Nos comentários, os famosos parabenizaram a mamãe. "Parabéns!! Viva! Muita saúde", disse a atriz Bruna Marquezine. "Ai meninas, que lindo!!!!!! Que venha com muita saúde, e proteção!", desejou a ex-BBB Camilla de Lucas. "Aaaaah, que felicidade!!! Viva!!! Parabéns!!", falou a atriz Juliana Paes. "Chuva de bençãos na vida de vocês! Maravilhosas, muito amor, paz e saúde pros três! Felicidades! Amo vocês", escreveu o cantor Belo.

Confira:

Ludmilla revela sonho realizado no valor de mais de R$ 2 milhões: 'Feliz'

A cantora Ludmilla não economizou para realizar um de seus sonhos. Ela revelou fotos do que comprou e chocou com o item escolhido da vez: um carro da Mercedes Benz, o Brabus G63.

Cheia de estilo, a famosa apareceu ao lado do veículo, de cor preta, e com os faróis acesos. A artista então fez poses e se exibiu ao lado do "mimo" que fez para se agradar. Para realizar um de seus sonhos, a musa desembolsou mais de R$ 2,2 milhões. "Me encarando assim já sei que sou Sua Preferida. New baby Brabus G63. Mais um sonho realizado, tô tão feliz", compartilhou os cliques ao lado do automóvel de luxo. Veja a publicação!

