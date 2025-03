Bruna Biancardi encanta ao mostrar Mavie pronta para a aula de ballet

Em suas redes sociais, Bruna Biancardi encantou seus seguidores ao compartilhar algumas fotos da filha Mavie pronta para a aula de ballet

Em suas redes sociais, Bruna Biancardi sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 13 milhões de seguidores.

Nesta terça-feira, 25, a digital influencer encantou os internautas ao postar algumas fotos da filha Mavie, de um ano, pronta para a aula de ballet.

Nas imagens, a pequena surgiu sorridente com um vestido preto e sapatilhas da mesma cor. Além disso, Mavie surgiu com os cabelos presos em um coque com um laço charmoso.

Mavie é fruto do relacionamento de Bruna Biancardi com Neymar. O casal está à espera da segunda filha, que se chamará Mel. O jogador já é pai de Davi Lucca, de 13 anos, do relacionamento com Carol Dantas, e de Helena, de oito meses, com Amanda Kimberlly.

Desejo de grávida

A influenciadora digital e modelo Bruna Biancardi usou as redes sociais na terça-feira, 25, para contar sobre mais um desejo de gravidez. Mãe da pequena Mavie, de um ano, ela está à espera de Mel, ambos são fruto de seu relacionamento com o jogador de futebol Neymar.

Desta vez, ela mostrou que estava comendo um bolo de chocolate com cobertura e confeitos coloridos. "Começando o dia assim", escreveu ela, que adicionou um emoji de gravidez.

Vale lembrar que este não é o primeiro desejo de gravidez que Bruna Biancardi compartilha em suas redes sociais. Recentemente , ela mostrou que sentiu vontade de comer um pastel."Obrigada Mari Freire por matar a vontade do dia da Mel", escreveu ela na legenda da foto em que mostra o alimento em mãos.

Em outro momento, contou que enquanto fazia as suas malas para retornar ao Brasil sentiu vontade de comer arroz com ovo e tomate. Além disso, surpreendeu o namorado ao comer três hambúrgueres.

