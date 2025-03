Filha de Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda surge fantasiada de princesa em seu mesversário

Graciele Lacerda mostrou o tema que escolheu para comemorar mais um mês de vida da filha, Clara, de seu relacionamento com o cantor Zezé Di Camargo

A influenciadora digital Graciele Lacerda encantou os seguidores das redes sociais nesta terça-feira, 25, ao compartilhar um vídeo mostrando o tema que escolheu para comemorar mais um mês de vida da filha, Clara Lacerda Camargo. A pequena, que é fruto de seu relacionamento com o cantor Zezé Di Camargo,completou três meses de vida.

Para celebrar a data especial, o casal preparou uma festa com o tema do filme Pocahontas. A festa teve uma decoração inspirada na animação e doces personalizados. Além disso, a pequena apareceu usando a fantasia da personagem.

"Três meses da nossa princesa guerreira! Hoje, o mêsversário da Clara foi no clima da nossa Pocahontas, cheia de força, doçura. Que você cresça corajosa, livre e com o coração sempre conectado à natureza e ao amor! Te amamos, pequena grande força da nossa vida!", escreveu a mamãe coruja ao compartilhar detalhes da celebração.

Antes da festa, a influenciadora compartilhou uma imagem em que sua herdeira aparece ainda dormindo e celebrou a data especial. "Hoje minha princesa faz 3 meses! Como passa rápido! Que Deus cuide de você", escreveu a influenciadora. Em seguida, ela mostrou a pequena sorridente logo após despertar.

Veja a fantasia de Clara:

Vale lembrar que o segundo mesversário da pequena também foi com o tema de princesa. Para a data especial, a mamãe escolheu a personagem da animação de Mulan. Em tons de rosa e vermelho, com balões e flores, a mesa principal foi feita para a celebração com a família. Seguindo o tema da festinha, a pequena Clara apareceu com um look especial no estilo oriental para ficar parecida com a princesa. Veja como foi!

Já o primeiro mesversário de Clara contou com o tema da animação infantil Moana. Com direito a bolinho e muitos docinhos personalizados, os familiares esbanjam alegria ao comemorarem a data especial.

