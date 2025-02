Aguardando o nascimento da segunda filha com Bruna Biancardi, Neymar Jr. ficou surpreso com novo desejo de grávida da amada; saiba qual

Na última quinta-feira, 13, Neymar Jr. marcou presença na festa de 31 anos de Memphis Depay, após sua reestreia no Paulistão 2025 pelo Santos. Acompanhado de Bruna Biancardi, o jogador foi surpreendido por uma atitude inusitada da amada , que está grávida da segunda filha do casal. As informações são do portal LeoDias.

De acordo com o veículo, Neymar e Bruna Biancardi aproveitaram a celebração até o amanhecer. Durante o evento fechado, realizado em um hotel luxuoso na Grande São Paulo, o craque não desgrudou da empresária. Simpático, ele ainda fez questão de atender funcionários e até distribuiu gorjetas para alguns deles. Um detalhe curioso da noite foi a chegada de Bruna, que demonstrou estar com bastante fome.

Enquanto curtia a festa, Bruna comeu um total de 3 hambúrgueres, chamando a atenção de Neymar, que reagiu com bom humor. “Caramba! Você está grávida, de novo?”, brincou ele sobre a possibilidade de ela estar esperando um terceiro bebê.

Vale relembrar que Biancardi já é mãe de Mavie, de um ano, fruto da relação com Neymar Jr. Já o jogador, é pai de Helena, de um affair com Amanda Kimberlly, e Davi Lucca, da antiga relação com Carol Dantas. Agora, o craque aguarda o nascimento de Mel, sua segunda filha com Bruna.

Bruna Biancardi expõe registros do arquivo pessoal de Neymar

A influenciadora digital Bruna Biancardi usou as redes sociais na última quinta-feira, 13, para compartilhar alguns registros do arquivo pessoal do namorado, o jogador de futebol Neymar Jr. Durante um passeio pelo acervo do Camisa 10, ela mostrou lembranças da trajetória do craque.

Na publicação, Biancardi compartilhou uma foto de Neymar ainda criança, com uma expressão semelhante à de sua filha Mavie, de 1 ano. "A carinha igual a Mavie faz", comparou ela. Em outro registro, ela mostrou um caderno estampado com a imagem de Neymar na capa, e o craque também apareceu segurando um bloquinho com seu próprio rosto. "Gente", escreveu ela, que adicionou emojis de riso.

Veja os cliques compartilhados:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por SportBuzz (@sportbuzzbr)

