Bruna Biancardi revela desejo inusitado durante segunda gravidez: 'Vontade do dia'

A influenciadora digital e modelo Bruna Biancardi usou as redes sociais nesta quinta-feira, 27, para compartilhar um desejo de gravidez. Mãe da pequena Mavie, de um ano, ela está à espera de Mel, ambos são fruto de seu relacionamento com o jogador de futebol Neymar.

Por meio de seus stories, ela mostrou que sentiu vontade de comer um pastel. "Obrigada Mari Freire por matar a vontade do dia da Mel", escreveu ela na legenda da foto em que mostra o alimento em mãos.

Bruna Biancardi compartilha desejo de gravida com seus seguidores (Reprodução/Instagram)

Este não é o primeiro desejo de gravidez que Bruna Biancardi compartilha em suas redes sociais. Recentemente, ela contou que enquanto fazia as suas malas para retornar ao Brasil sentiu vontade de comer arroz com ovo e tomate. Em outro momento, surpreendeu o namorado ao comer 3 hambúrgueres.

Como foi o anúncio da gravidez?

Neymar Jr e Bruna Biancardi contaram publicamente que serão pais de mais uma menina em dezembro de 2024. O casal, que estava passando uns dias no Brasil ao lado de familiares, realizou um chá revelação intimista em Mangaratiba, onde o craque possui uma residência.

Recentemente, ela contou que ela e o companheiro pretendem ter um terceiro herdeiro. "Estamos muito felizes, outra menininha, que loucura. Vou vestir ela e a Mavie [iguais], vai ser muito fofo, vão brincar juntas, vão crescer juntas, tipo eu e minha irmã. Depois, queremos mais um. Queremos ter três", declarou ela.

Vale relembrar que Biancardi já é mãe de Mavie, de um ano, fruto da relação com Neymar Jr. Já o jogador, é pai de Helena, de um affair com Amanda Kimberlly, e Davi Lucca, da antiga relação com Carol Dantas.

