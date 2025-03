BBB 25: João Gabriel revela dificuldade para entender vocabulário de brothers

Em conversa com Eva, Renata e Vilma, João Gabriel confessou que não conhecia o significado de algumas palavras ditas no BBB 25

Na área externa da casa do BBB 25, nesta quarta-feira, 26, João Gabriel conversou com Eva, Renata e Vilma sobre o grupo adversário.

"Eles são bons para falar, vocês também são bons para falar... para argumentar e tal... falar essas palavras bonitas", disse o brother, que em seguida contou que teve uma conversa com Diego Hypolito nesta última terça-feira, 25, e confessou que tem palavras que já ouviu durante o confinamento que sabia o significado.

"Eu não sabia nem o que era 'sabonetar'", revelou o salva-vidas de rodeio. Renata comentou que a primeira vez que escutou a expressão foi no reality show. "Mas 'sabonetar', pelo termo, dá para entender o que é... a coisa do 'deslizar'", ressaltou a sister.

Em seguida, João Gabriel falou sobre ter sido chamado de expansivo pelo ginasta. "Ele falou que eu era expansivo no dia do Sincerão. Eu fui perguntar ontem para a dona Vilma o que era expansivo", contou. A bailarina quis saber o que Diego falou, e o goiano detalhou: "Que ele era diferente de mim, que eu sou uma pessoa expansiva."

Ao ouvir o colega de confinamento, Eva e Renata dizem que não enxergam o brother assim. Depois, a líder da semana explicou a sua interpretação sobre a palavra. "Chama a atenção, ocupa o lugar com a energia e com a presença dela. É uma pessoa expansiva, ela fala muito, ocupa o espaço", falou. "É mais ou menos isso. É que os meninos chamam atenção", falou Vilma.

Renata, então, usa Aline, a última eliminada do reality show, como exemplo. "A Aline tem um perfil expansivo, entendeu? Aquela pessoa que não passa despercebida, ela fala, ela ocupa aquele lugar, chama a atenção", completou a sister.

João Gabriel critica atitude de Vitória Strada e Diego Hypolito

Nesta quarta-feira, 26, João Gabriel desabafou com seus aliados sobre seu incômodo com a atitude de alguns brothers na casa. Durante uma conversa na área externa com Eva, Renata, João Pedro e Maike, o salva-vidas de rodeio criticou Vitória Strada e Diego Hypolito, apontando que ambos têm rido de Vilma com frequência.

"Eu falei desse 'trem' da risada do Diego [Hypolito], que depois a gente percebeu que ele fica rindo de tudo. De uns dias para cá, não sei se é coisa da minha cabeça... Tem dias que ele e a Vitória [Strada] ficam rindo. Não podem ver a dona Vilma que os dois começam a rir", disse João Gabriel.

"Tem dias que eu estou percebendo isso. Eles não podem ver a dona Vilma, olhar a dona Vilma, que eles ficam rindo. No dia da festa, dona Vilma chegou de chapéu, eu olhei pelo espelho e [vi que] o Diego olhou para a Vitória e começou a rir", pontuou o brother após Renata questionar o motivo da risada dos adversários. Veja a conversa completa!

