Bruna Biancardi mostra desejo de grávida: 'Vim fazer'

Bruna Biancardi, que está à espera da segunda filha com o jogador Neymar, mostrou em suas redes sociais um desejo de grávida

Em suas redes sociais, Bruna Biancardi sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 12 milhões de seguidores. Atualmente, a digital influencer está à espera da segunda filha com Neymar. Eles já são pais de Mavie, de um ano.

Nesta terça-feira, 28, a famosa contou que enquanto fazia as suas malas para retornar ao Brasil sentiu um desejo de grávida, e o que Bruna quis comer é mais comum do que se imagina.

"Enquanto fazia as malas, deu vontade do que? Arroz com ovo e tomate. Vim fazer né", disse ela em seu Instagram Stories, adicionando um emoji de grávida.

Além de Mavie e da nova bebê que está a caminho, Neymar já é pai de Davi Lucca, de 13 anos, fruto do seu relacionamento com Carol Dantas, e de Helena, de seis meses, com Amanda Kimberlly.

Despedida

A influenciadora digital e modelo Bruna Biancardi e o namorado, o jogador de futebol Neymar Jr, se preparam para deixar a Arábia Saudita. Nesta terça-feira, 28, a mãe de Mavie, de um ano, compartilhou um álbum de fotos em seu perfil no Instagram para agradecer a temporada que passou no país.

O jogador está se despedindo do Al-Hilal, clube onde jogava desde 2023. Na última segunda-feira, 27, o time anunciou oficialmente a saída do atleta brasileiro, afirmando que a decisão foi tomada em comum acordo.

Em sua publicação de despedida, Biancardi compartilhou momentos que viveu no país. "Obrigada Arábia Saudita pelos momentos incríveis que vivemos aqui! Muito obrigada pelo respeito e carinho com a nossa família. Foram meses maravilhosos que ficarão para sempre em nossos corações!", escreveu ela na legenda.

Ainda na manhã desta terça-feira, Neymar publicou em seu Instagram oficial um texto agradecendo a oportunidade de ter atuado no Al-Hilal durante esses quase dois anos. "A todos no Al Hilal, aos fãs, obrigado! Dei tudo de mim para jogar e gostaria que tivéssemos aproveitado melhores momentos em campo juntos. Para a Arábia Saudita, obrigado por dar a mim e a minha família um novo lar e novas experiências. Agora conheço os verdadeiros sauditas e tenho amigos para a vida toda", iniciou ele na legenda.

