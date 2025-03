Graciele Lacerda encanta ao exibir detalhes da festa de mesversário da filha

Graciele Lacerda impressionou ao mostrar os detalhes da comemoração do terceiro mês de vida de Clara, sua filha com Zé Di Camargo

Graciele Lacerdaencantou os seguidores das redes sociais na tarde desta quarta-feira, 26, ao abrir o álbum de fotos da festa de mesversário da filha, Clara, fruto de seu casamento com o cantor Zezé Di Camargo.

Para comemorar o terceiro mês de vida da herdeira, o casal organizou uma festa com o tema 'Pocahontas', que contou com a presença de vários familiares, incluindo da cantora Wanessa Camargo, irmã e madrinha da menina.

A influenciadora digital também mostrou os detalhes da decoração, com muitas bexigas coloridas, flores e os personagens da animação. Já Clara roubou a cena ao surgir fantasiada como a protagonista. "Compartilhando com as titias e os titios o nosso álbum do terceiro mêsversário da Clara! Nossa Pocahontas arrasou!!", escreveu Graciele na legenda da publicação.

Os internautas encheram o post de elogios. "Viva a princesa", disse uma seguidora. "A Clarinha é a cara do papai! Que Deus proteja e abençoe sempre!", escreveu outra. "Que bebezinha linda, perfeita! Deus abençoeClarinha", comentou. "Viva a Clarinha", falou Wanessa.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Graciele Lacerda (@gracielelacerdaoficial)

Wanessa Camargo encanta ao dividir novas fotos com a irmã caçula

A cantora Wanessa Camargo encantou os fãs na tarde desta quarta-feira, 26, ao compartilhar uma nova sequência de fotos com a irmã caçula, Clara. A pequena, que completou 3 meses de vida, é filha de Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda.

Por meio das redes sociais, a artista, que marcou presença na festinha de mesversário da bebê, abriu um álbum com os melhores registros do evento intimista realizado em família. Nos cliques, Wanessa surge paparicando Clara enquanto a segura em seus braços.

"Entre um compromisso e outro, corri pra dar aquele abraço, curtir um pouquinho esse momento especial e me encher do amor mais puro que existe. Ontem foi o 3º mêsversário da Clara! Minha princesa, você é luz, é força, é amor! Dirmã te ama infinitamente!", derreteu-se Wanessa Camargo na legenda da postagem. Veja as fotos!

