Ex-A Fazenda Nathalia Valente anuncia gravidez do primeiro filho

Ex-participantes de 'A Fazenda 15', Nathalia Valente e Yuri Meirelles revelaram que estão à espera do primeiro filho do casal

A influenciadora digital Nathalia Valente e o noivo, Yuri Meirelles, surpreenderam o público na noite de terça-feira, 25, ao anunciarem que serão papais! Ex-participantes de 'A Fazenda 15', da Record TV, o casal iniciou o romance dentro do reality show e seguiram juntos após o confinamento.

A novidade foi revelada por meio de um vídeo emocionante publicado nas redes sociais. Nas imagens, Nathalia e Yuri aparecem juntos em uma praia e, ao final do registro, a influenciadora exibe a barriguinha de grávida.

"Da noite pro dia tudo mudou. Agora, com o coração transbordando de amor, compartilhamos com vocês o início da nossa maior e mais bonita aventura", declarou a ex-A Fazenda no vídeo compartilhado.

Em seu perfil oficial, Nathalia Valente contou mais detalhes sobre a nova fase de sua vida. "É uma novidade muito grande pra mim, né? Meu Deus, eu estou grávida, do meu primeiro filho ou filha […] Eu estou grávida desde o ano novo", disse a influencer.

Nos comentários da postagem, Yuri Meirelles deixou uma declaração especial para a companheira: "Eu prometo ser o melhor pai que Deus poderia escolher para seus filhos, meu amor! Vocês são a minha vida. Nosso futuro vai ser lindo e eu estarei sempre dando o meu máximo para ver vocês sempre bem e felizes! É só o começo de tudo o que pedimos pra Deus", escreveu ele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nathalia Valente (@nathaliavalente)

Bruna Biancardi revela novo desejo de gravidez

A influenciadora digital e modelo Bruna Biancardi usou as redes sociais na terça-feira, 25, para contar sobre mais um desejo de gravidez. Mãe da pequena Mavie, de um ano, ela está à espera de Mel, ambos são fruto de seu relacionamento com o jogador de futebol Neymar.

Desta vez, ela mostrou que estava comendo um bolo de chocolate com cobertura e confeitos coloridos. "Começando o dia assim", escreveu ela, que adicionou um emoji de gravidez; confira mais detalhes!

Leia também: Wanessa Camargo surge em registro inédito com a irmã caçula, Clara