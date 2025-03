Filha de Jade Magalhães e Luan Santana encanta ao surgir com look estiloso

A influenciadora digital Jade Magalhães chamou a atenção ao mostrar o look de Serena, sua filha com o cantor Luan Santana

Jade Magalhães encheu as redes sociais de fofura na tarde desta quarta-feira, 26, ao compartilhar um clique inédito de Serena, sua filha com o cantor Luan Santana.

Através dos Stories, a influenciadora digital mostrou a herdeira, que fará três meses no próximo dia 28, usando um look todo estiloso: um macacão xadrez.

No registro, Serena aparece deitada no colo do pai, e a mamãe se derreteu ao mostrar o momento. "Look do dia no colo do papai", escreveu Jade na legenda da publicação, acrescentando um emoji de coração.

Recentemente, a esposa de Luan Santana contou que iria doar algumas roupas e aproveitou para uma dica para as novas mamães. "Começando a semana nesse mood de organização e desapego, a gente começou a tirar várias roupinhas da Serena que não estão servindo mais. Esses macacões de tricot, uma dica inclusive, os bebês que vão nascer de janeiro até março, eu sugiro que vocês não comprem muitas peças porque a Serena usou muito pouco, alguns ela nem usou. O que vale a pena investir são os algodões, ela usou muito", disse Jade.

Confira:

Jade Magalhães mostra look da filha, Serena - Foto: Instagram

Jade Magalhães posta vídeo fofo e se declara para Luan Santana em data especial

A influenciadora digital Jade Magalhães usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para seu marido, o cantor Luan Santana, que completou 34 anos na última quinta-feira, 13. Em seu perfil, ela compartilhou um vídeo com vários momentos dos dois juntos e também deles ao lado da filha, Serena, de dois meses, e se declarou.

"Agradeço todos os dias a Deus por estar contando uma história ao seu lado. Te conheci menino, cheio de sonhos... te vi evoluir em cada desafio, te acompanhei em grande parte das suas fases... e o melhor de tudo, conhecemos o amor juntos, de todas formas possíveis. Namorados, noivos, marido e mulher... pais! e como é linda essa sua versão (...) Que Deus proteja você e a nossa família. te mto meu amor, feliz novo ciclo!", escreve ela em um trecho. Veja o post completo!

Leia também:Padre Fábio de Melo diverte os fãs ao falar sobre novo visual da esposa de Luan Santana