Grávida da segunda filha com Neymar, Bruna Biancardi revela novo desejo

A influenciadora digital e modelo Bruna Biancardi usou as redes sociais nesta terça-feira, 25, para contar sobre mais um desejo de gravidez. Mãe da pequena Mavie, de um ano, ela está à espera de Mel, ambos são fruto de seu relacionamento com o jogador de futebol Neymar.

D esta vez, ela mostrou que estava comendo um bolo de chocolate com cobertura e confeitos coloridos. "Começando o dia assim", escreveu ela, que adicionou um emoji de gravidez.

Vale lembrar que este não é o primeiro desejo de gravidez que Bruna Biancardi compartilha em suas redes sociais. Recentemente , ela mostrou que sentiu vontade de comer um pastel."Obrigada Mari Freire por matar a vontade do dia da Mel", escreveu ela na legenda da foto em que mostra o alimento em mãos.

Em outro momento, contou que enquanto fazia as suas malas para retornar ao Brasil sentiu vontade de comer arroz com ovo e tomate. Além disso, surpreendeu o namorado ao comer 3 hambúrgueres.

Bruna Biancardi compartilha desejo de gravida com seus seguidores (Reprodução/Instagram)

Bruna Biancardi se derrete ao publicar vídeo da filha, Mavie

Na última nesta sexta-feira, 21, Bruna Biancardi compartilhou mais um registro fofo ao lado da filha, Mavie, de um ano, que é fruto de seu relacionamento com o jogador de futebol Neymar Jr. Em um vídeo compartilhado em seu perfil, ela mostrou a pequena em um momento de descontração.

No vídeo compartilhado, a pequena aparece animada dançando uma música infantil que toca na televisão da família. "A alegria dos nossos dias", derreteu-se a mamãe coruja. Veja prints do momento!

Já última quarta-feira, 19, Bruna Biancardi postou uma foto em que aparece na frente do espelho com um top branco e uma calça listrada, mostrando a barriguinha saliente da gestação. Ela está grávida de Mel, sua segunda filha com Neymar.

