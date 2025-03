Wanessa Camargo encanta ao dividir novas fotos com a irmã caçula

A cantora Wanessa Camargo marcou presença na festinha de três meses da pequena Clara, filha de Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda

Alerta fofura! A cantora Wanessa Camargo encantou os fãs na tarde desta quarta-feira, 26, ao compartilhar uma nova sequência de fotos com a irmã caçula, Clara. A pequena, que completou 3 meses de vida, é filha de Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda.

Por meio das redes sociais, a artista, que marcou presença na festinha de mesversário da bebê, abriu um álbum com os melhores registros do evento intimista realizado em família. Nos cliques, Wanessa surge paparicando Clara enquanto a segura em seus braços.

Em meio às imagens fofíssimas com a pequena no colo, a ex-participante do BBB 24, da TV Globo, incluiu uma foto ao lado do pai e da madrasta. Neste mês, Graciele Lacerda escolheu o tema da animação infantil Pocahontas.

"Entre um compromisso e outro, corri pra dar aquele abraço, curtir um pouquinho esse momento especial e me encher do amor mais puro que existe. Ontem foi o 3º mêsversário da Clara! Minha princesa, você é luz, é força, é amor! Dirmã te ama infinitamente!", derreteu-se Wanessa Camargo na legenda da postagem.

Vale lembrar que além de irmã, a cantora também é madrinha de Clara. Além da bebê, Wanessa ainda tem mais dois irmãos: Camilla Camargo e Igor Camargo. Os dois são frutos do antigo casamento de Zezé Di Camargo com Zilu Godoi.

Confira as fotos de Wanessa Camargo com Clara:

Wanessa Camargo marca presença no aniversário da sobrinha

Recentemente, Wanessa Camargo encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar algumas fotos da festa de aniversário da sobrinha, Júlia, filha de Camilla Camargo e Leonardo Lessa.

A caçula da atriz ganhou uma festa luxuosa para comemorar o seu aniversário de quatro anos, e a cantora marcou presença no evento ao lado dos filhos, José Marcus, de 13 anos, e João Francisco, de 10, frutos de seu antigo relacionamento com o empresário Marcus Buaiz.

Ao dividir os cliques em que aparece sorridente ao lado da família no aniversário da sobrinha, Wanessa prestou uma bela homenagem para Júlia; confira detalhes!

