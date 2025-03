Em meio aos rumores, Bruna Biancardi exibe barriguinha de grávida em novas fotos

À espera da segunda filha com Neymar, a influenciadora Bruna Biancardi movimentou as redes sociais ao exibir a barriguinha de grávida

Neste sábado, 22, Bruna Biancardi encantou os seguidores ao compartilhar novas fotos exibindo a barriguinha de grávida . À espera de Mel, sua segunda filha com Neymar Jr., a influenciadora voltou a ser assunto nas redes em meio a novas polêmicas sobre uma possível traição do jogador.

Na foto compartilhada, Bruna surgiu em um vestido preto e justo, deixando a barriga em evidência. "De ontem", escreveu ela na legenda da publicação.

Nos comentários, não faltaram elogios. "A mamãe da Mavie e da Mel é linda demais", ressaltou uma seguidora. "Você tem elegância na alma", disse outra. "Linda, Deus te proteja", declarou mais uma.

Bruna Biancardi passa tarde com missionária em meio à polêmica de Neymar

Na segunda-feira, 17, a influencer Bruna Biancardi, de 30 anos, publicou uma foto de sua filha, Mavie, de um ano, fruto do relacionamento com Neymar Jr., sentada no colo da amiga, a missionária Adenácia Anastasia. Ela é apontada como peça-chave para a reconciliação da influencer com o futebolista após a traição do jogador em junho de 2023.

No registro publicado nos stories de seu perfil no Instagram, Bruna mostrou o passeio da tarde, que incluiu uma aproximação à natureza e aos animais. Adenácia aparece com a criança no colo, dirigindo um carrinho de golfe em meio à paisagem com cavalos por perto.

De acordo com o jornal Extra, em 2024, Adenácia teria sido uma das peças-chave para a reconciliação de Neymar e Bruna após o jogador ter confessado a infidelidade em junho de 2023, quando a então noiva estava grávida de Mavie.

Adenácia, inclusive, é apontada com uma das melhores amigas de Rafaella Santos, irmã do atleta. Essa relação teria a aproximado da influenciadora.

