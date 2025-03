Virginia Fonseca encanta com homenagem para a sócia: 'Admiro muito'

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca encantou os internautas ao postar uma homenagem para Samara Pink, sua amiga e sócia

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 53 milhões de seguidores.

Nesta quarta-feira, 26, a digital influencer postou diversas fotos em que surgiu na festa de aniversário de Samara Pink, sua amiga e sócia.

As duas fizeram diversas poses no evento, que contou com uma decoração repleta de balões nas cores rosa e dourado.

Na legenda, Virginia ainda se declarou para a amiga. "Hoje o dia é dela, minha amiga/irmã!!! Super Samara!!! Amiga, saiba que te admiro muito, que te acho uma mulher, mãe, esposa, filha, irmã, amiga, empresária f*** e que Deus abençoe sua vida sempre, que esse novo ciclo que se inicia seja repleto de saúde, amor, paz, sabedoria e sucesso. Te amo muito e viva seu dia", escreveu a famosa.

Presente milionário

A empresária Virginia Fonseca presenteou a sócia, Samara Pink, com um anel da grife francesa Cartier, em comemoração ao seu aniversário de 32 anos nesta quarta-feira, 26. Além da amizade, as duas compartilham a gestão de uma empresa de beleza.

Em suas redes sociais, Samara exibiu o presente que recebeu de Virginia e celebrou a surpresa com a mensagem: “Amei”. O modelo escolhido pela empresária foi o anel Panthère de Cartier, produzido em ouro branco e adornado com duas esmeraldas e 112 diamantes. No site norte-americano, a peça está avaliada em $16.300, o que equivale a aproximadamente R$ 93,4 mil na cotação atual.

As amigas têm o hábito de se presentear com itens luxuosos. Quando Virginia e Zé Felipe foram convidados para apadrinhar o casamento de Samara com o também sócio Thiago Stabile, a influenciadora recebeu um anel da Cartier, avaliado em R$ 10 mil.

