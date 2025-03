Alceu Valença faz aparição rara com a esposa durante passeio ao cinema

O cantor Alceu Valença e a esposa, a produtora Yanê Montenegro, são clicados no shopping da Gávea, na zona sul do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira, 26

O cantor Alceu Valença, de 78 anos, foi clicado na noite desta quarta-feira, 26, com a esposa, a produtora de cinema Yanê Montenegro, de 50, curtindo um passeio a dois. Na ocasião, o casal estava em um shopping na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro, e foram assistir ao filme Tempo Suspenso no cinema.

Casados desde 2004, Yanê foi vista publicamente em fevereiro do ano passado no Bloco Bicho Maluco Beleza, comandado pelo marido, pela região do Ibirapuera, em São Paulo.

Na época, o casal apareceu em clima de romance: antes de subir no trio, o cantor foi visto nos bastidores trocando beijos com Yanê. No camarim, Alceu ainda recebeu Samuel Rosa e a mulher, Laura Sarkovas.

