Veja o que Virginia deu para 50 fãs após bater 50 milhões de seguidores

Após bater 50 milhões de seguidores no Instagram, Virginia deu presente especial para 50 fãs selecionados em Goiânia; confira

A influenciadora digital Virginia Fonseca bateu cerca de 50 milhões de seguidores no Instagram nos últimos dias e como forma de agradecer os fãs, ela selecionou 50 pessoas de Goiânia, cidade onde ela mora, para enviar um presente especial.

Após nesta quarta-feira, 25, postar as fotos feitas com sua família na porta da mansão com 50 vasos de flores, a apresentadora do SBT revelou que os buquês farão parte do mimo para as pessoas escolhidas. Com o vaso, a empresária ainda enviará algo feito por ela.

Nesta quinta-feira, 26, Virginia Fonseca então se gravou escrevendo os cartões para expressar sua gratidão. Apesar de não conseguir contemplar a todos com flores e cartão, ela fez um agradecimento na postagem. "Pensei em fazer várias coisas pra comemorar aqui os nossos 50 milhões, mas no fim decidi fazer uma foto na minha casa, com minha família, porque sei que é como vocês gostam de mim e eu AMO isso! Eu AMO compartilhar minha vida e minha família com vocês, agradeço a Deus todos os dias por tudo que Ele fez e faz por mim, agradeço por ter vocês comigo e peço todas as noites pra que Ele abençoe a vida de cada um que me seguem, sem vocês eu não seria nada e continuarei por cá enquanto Deus e vcs me permitirem! Obrigada obrigada obrigada", disse.

A famosa ainda contou que está organizando uma grande festa para celebrar seus 50 milhões de seguidores. Inclusive, a influenciadora revelou que pediu para seus sócios ‘patrocinarem’ o evento. Ela definiu que a festa acontecerá no final do ano e contou que já está ansiosa para a comemoração.

Virginia encanta ao mostrar seu dia a dia com os filhos

Ainda nesta quinta-feira, 26, a empresária explodiu o fofurômetro ao exibir o caçula, José Leonardo, com um macacão de leão. Nos últimos dias, Virginia Fonseca encantou ao mostrar como a mais velha e a do meio, Maria Flor, estão lidando com o bebê.

É bom lembrar que a mamãe do trio já está recuperando sua forma. Ela eliminou mais de 12 kg e está fazendo alguns procedimentos estéticos contra a flacidez.