Virginia organiza festa grandiosa para celebrar 50 milhões de seguidores: ‘Ansiedade’

Após celebrar na mansão com a família, Virginia Fonseca anuncia que está organizando festa grandiosa para comemorar os 50 milhões de seguidores

Na última quarta-feira, 25, Virginia Fonseca participou de um ensaio fotográfico com sua família para celebrar a conquista de 50 milhões de seguidores. Em suas redes sociais, a influenciadora digital anunciou que decidiu adiar a festa que estava organizando, mas prometeu que agora a comemoração será ainda mais grandiosa.

Para quem não acompanhou, Virginia chegou a compartilhar que estava organizando uma festa para celebrar esse marco importante em sua carreira. Inclusive, a influenciadora revelou que pediu para seus sócios ‘patrocinarem’ o evento. No entanto, agora ela definiu que a festa acontecerá no final do ano e contou que já está ansiosa para a comemoração.

“Final do ano tem festa! A festa! Anotem aí. (Se Deus quiser)”, Virginia contou e revelou mais detalhes sobre o planejamento da comemoração: “Sobre a festa de 50M: Assim que as coisas forem andando, eu vou postando pra vocês!!! Mas já posso adiantar que: nunca fiz uma festa desse nível. Ansiedade a mil!!! Deus abençoe”, prometeu.

Virginia organiza festa para celebrar 50 milhões de seguidores - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que além de organizar a festa, a famosa fez um ensaio fotográfico ao lado do marido Zé Felipe e dos filhos Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de quase dois, e José Leonardo, que tem menos de um mês de vida. A mamãe coruja fez questão de vestir a família inteira combinando, todos estavam com looks em tom de azul claro.

Na legenda, Virginia fez questão de agradecer aos seguidores. "50 milhões. Pensei em fazer várias coisas para comemorar aqui os nossos 50 milhões, mas no fim decidi fazer uma foto na minha casa, com minha família, porque sei que é como vocês gostam de mim e eu amo isso!!! Eu amo compartilhar minha vida e minha família com vocês”, iniciou.

“Agradeço a Deus todos os dias por tudo que Ele fez e faz por mim, agradeço por ter vocês comigo e peço todas as noites para que Ele abençoe a vida de cada um que me segue. Sem vocês eu não seria nada e continuarei por cá enquanto Deus e vocês me permitirem!!! Obrigada obrigada obrigada. Toda honra e glória a Deus. 2024 énosso", Virginia celebrou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Virginia encanta ao mostrar o filho fazendo exercício:

Virginia Fonseca dividiu com o público um novo registro encantador do filho caçula, José Leonardo. Por meio de seus stories no Instagram, a esposa do cantor Zé Felipe mostrou o momento em que o bebê aparece realizando alguns exercícios com uma profissional. No vídeo publicado pela influenciadora, José surge deitado enquanto é estimulado pela moça.