Virginia Fonseca faz tratamentos nas pernas até a cabeça: 'Flacidez'

Após mais de 15 dias do nascimento do terceiro filho com Zé Felipe, Virginia Fonseca faz procedimentos estéticos no corpo todo; veja

A influenciadora Virginia Fonseca não esconde que está fazendo vários tratamentos estéticos para tratar a flacidez do corpo após ter seu terceiro filho com o cantor Zé Felipe, o pequeno José Leonardo, nascido no dia oito de setembro.

Após mais de 15 dias da chegada do herdeiro, a famosa tem feito dieta, comendo apenas alimentos saudáveis, massagens diárias e alguns procedimentos em uma clínica com médico. Depois de iniciar na última semana um procedimento no rosto para flacidez, a empresária retornou ao local para dar continuidade e realizar outros tratamentos para ficar com o corpo torneado.

Além da face, Virginia Fonsea mostrou que fez um aparelho para o interno de coxas, região que geralmente acumula mais gordura e a pele fica mais mole. "Começando no interno de coxa pra tratar flacidez", revelou ela e em seguida fez mais alguns tratamentos para ficar com o rosto lisinho.

É bom lembrar que a apresentadora do SBT já perdeu mais de 12 kg e seu médico explicou que a perda rápida de peso pode causar flacidez no rosto até nela que está com apenas 25 anos. Nos últimos dias, a mamãe de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo chocou ao exibir sua barriga trincada após 15 dias do parto.

Virginia mostra postura das filhas com o irmão

As filhas de Virginia Fonseca e Zé Felipe, Maria Alice e Maria Flor, estão mostrando que são ótimas irmãs mais velhas. Após ficarem muito felizes ao conhecerem José Leonardo no hospital, agora em casa, as meninas não param de babar pelo bebê.

Prova disso foi o momento que a empresária mostrou em seus stories nesta quinta-feira, 19, dos filhos no quarto do caçula. Dormindo no berço, o herdeiro mais novo da apresentadora do SBT com Zé Felipe apareceu recebendo carinho das irmãs na cabeça. Veja o momento fofo aqui.