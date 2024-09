Virginia Fonseca celebra a marca de 50 milhões de seguidores com a família

Virginia Fonseca atingiu a marca de 50 milhões de seguidores e decidiu comemorar em casa com o marido Zé Felipe e os filhos

Nesta quarta-feira, 25, Virginia Fonseca atingiu a incrível marca de 50 milhões de seguidores no Instagram e fez questão de celebrar. A digital influencer decorou a fachada de sua casa com muitos vasos de flores e uma placa gigante escrito "50 M".

Além disso, a famosa fez um ensaio fotográfico ao lado do marido Zé Felipe e dos filhos Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de um, e José Leonardo, que tem menos de um mês de vida. A mamãe coruja fez questão de vestir a família inteira combinando, todos estavam com looks em tom de azul claro.

Na legenda, Virginia fez questão de agradecer aos seguidores. "50 milhões. Pensei em fazer várias coisas para comemorar aqui os nossos 50 milhões, mas no fim decidi fazer uma foto na minha casa, com minha família, porque sei que é como vocês gostam de mim e eu amo isso!!! Eu amo compartilhar minha vida e minha família com vocês. Agradeço a Deus todos os dias por tudo que Ele fez e faz por mim, agradeço por ter vocês comigo e peço todas as noites para que Ele abençoe a vida de cada um que me segue. Sem vocês eu não seria nada e continuarei por cá enquanto Deus e vocês me permitirem!!! Obrigada obrigada obrigada. Toda honra e glória a Deus. 2024 é nosso", escreveu ela.

Boa forma

Nesta quarta-feira, 25, Virginia Fonseca impressionou os seguidores ao exibir como está sua barriga apenas 17 dias após o parto do filho caçula, José Leonardo. A influenciadora passou por uma sessão de drenagem em sua mansão e surpreendeu ao mostrar como anda a recuperação do seu corpo.

De calcinha e sutiã, Virginia posou em frente ao espelho exibindo o abdômen desinchado, definido e visivelmente marcado nos stories do Instagram. "Pós massagem", escreveu ela.