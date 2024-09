Virginia encanta ao mostrar comportamento das filhas com o irmão: 'Muito'

Em novos cliques, Virginia encanta ao mostrar interação das suas filhas, Maria Alice e Maria Flor, com o irmão mais novo, José Leonardo; veja

A influenciadora Virginia Fonseca encantou ao mostrar mais um momento de suas filhas, Maria Alice e Maria Flor, com o irmão, José Leonardo, de apenas algumas semanas de vida. Nesta terça-feira, 24, a esposa do cantor Zé Felipe gravou a interação deles logo ao acordar e comoveu com tanto carinho das meninas.

Mais uma vez, a duplinha mostrou ser bastante amorosa e querida com o bebê. As netas do sertanejo Leonardo então pegaram o irmão no colo com todo cuidado e fizeram carinho nele. A empresária então gravou o momento especial e postou para seus seguidores babarem também.

"Muito amor envolvido", escreveu a apresentadora do SBT ao exibir Maria Flor, de quase dois anos com o irmão. "Amanhecemos assim", disse ao exibir a primogênita Maria Alice, de três anos, com o caçula.

Ainda nesta segunda-feira, 23, Virginia Fonseca aproveitou um tempo livre na parte da noite para ir a um clínica, onde está fazendo vários tratamentos estético para flacidez. É bom lembrar que a influenciadora perdeu mais de 12 kg após o nascimento do terceiro filho.

Virginia mostra postura das filhas com o irmão

As filhas de Virginia Fonseca e Zé Felipe, Maria Alice e Maria Flor, estão mostrando que são ótimas irmãs mais velhas. Após ficarem muito felizes ao conhecerem José Leonardo no hospital, agora em casa, as meninas não param de babar pelo bebê.

Prova disso foi o momento que a empresária mostrou em seus stories na quinta-feira, 19, dos filhos no quarto do caçula. Dormindo no berço, o herdeiro mais novo da apresentadora do SBT com Zé Felipe apareceu recebendo carinho das irmãs na cabeça. Veja o momento fofo aqui.