Filho de Virginia explode o fofurômetro ao surgir vestido de leão

Em nova foto dormindo, filho de Virginia e Zé Felipe, José Leonardo, passa dos limites da fofura ao surgir com macacão de leão; veja

O filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe, o pequeno José Leonardo, nascido no dia 8 de setembro, deu um show de fofura em mais uma aparição na rede social da mãe. Nesta quinta-feira, 26, a influenciadora digital postou um registro do bebê dormindo e o look de bichinho chamou a atenção.

Tirando sua sonequinha, o caçulinha do casal encantou ao aparecer usando um macacão de leão. A peça com detalhe de "juba" deixou o herdeiro mais novo dos famosos ainda mais irresistível e claro que a mamãe coruja não ficou babando sozinha.

"O leãozinho, gente", postou Virginia Fonseca o clique de José Leonardo em seus stories. Além da roupinha, o pequeno ainda chamou a atenção com suas bochechinhas bem fofas.

Na terça-feira, 24, a apresentadora do SBT encantou ao revelar um momento do caçula com as irmãs, Maria Alice e Maria Flor. Muito cuidadosas e amorosas, as meninas encantaram ao mostrarem como reagem ao verem o irmão logo de manhã.

É bom lembrar que a mamãe do trio já está recuperando sua forma. Ela eliminou mais de 12 kg e está fazendo alguns procedimentos estéticos contra a flacidez.

Virginia mostra postura das filhas com o irmão

As filhas de Virginia Fonseca e Zé Felipe, Maria Alice e Maria Flor, estão mostrando que são ótimas irmãs mais velhas. Após ficarem muito felizes ao conhecerem José Leonardo no hospital, agora em casa, as meninas não param de babar pelo bebê.

Prova disso foi o momento que a empresária mostrou em seus stories na quinta-feira, 19, dos filhos no quarto do caçula. Dormindo no berço, o herdeiro mais novo da apresentadora do SBT com Zé Felipe apareceu recebendo carinho das irmãs na cabeça. Veja o momento fofo aqui.