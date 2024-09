Novo bebê de Virginia, visual de Maiara e a despedida de influenciador à filha marcam semana

Nascimento do filho de Virginia, novo visual de Maiara e morte da filha do influenciador Matheuszinho chamaram atenção dos leitores da CARAS Brasil

Essa semana deu o que falar no mundo dos famosos e foi bastante agitada! Teve um pouco de tudo. Entre os assuntos que mais chamaram a atenção dos leitores da CARAS Brasil, estão: o nascimento do filho de Virginia Fonseca (25); a transformação da cantora Maiara (36) e a despedida de influenciadora à filha caçula, mas não para por aí. Veja tudo o que bombou nos últimos dias.

O terceiro filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe(26), José Leonardo nasceu no último domingo, 8, em Goiânia. O neném veio ao mundo com 3.590kg e 49,5 centímetros. Ele é o primeiro filho homem do casal, o nome é uma homenagem ao pai ‘José Felipe’ e ao avô, o cantor Leonardo (61).

Virginia deixou a maternidade na quarta-feira, 11, acompanhada do marido, Zé Felipe e do seu filho. Porém, pouco tempo depois a influenciadora compartilhou com seus seguidores que começou a sentir os sintomas de uma reação alérgica.

Por conta da alergia, mas uma virose que Virginia já enfrentava, ela precisou ser hospitalizada novamente na madrugada da última quinta-feira, 12. A ida ao hospital foi breve e ela retornou para sua casa na manhã de quinta.

TEMPO DE MUDANÇAS

Nesta semana a cantora Maiara, da dupla sertaneja com Maraisa (36), passou por uma transformação em seu visual ao trocar os cabelos escuros por um tom ruivo. No entanto, a cantora revelou que se arrependeu da mudança e decidiu pintar o cabelo novamente. Desta vez, ela escolheu uma cor que mistura nuances de laranja e castanho escuro.

Nos stories do Instagram, Maiara revelou que passou a noite mudando a cor do cabelo com a ajuda de seu cabeleireiro, Guilherme Aires. Mas ao acordar, ela sentiu falta da cor antiga e decidiu passar por uma nova mudança. Depois de experimentar o ruivo, ela decidiu pintar os fios com um tom 'chocolate' e compartilhou o resultado com seus seguidores.

LUTO!

O influenciador digital Matheuszinho usou as redes sociais no domingo, 8, para comunicar ao público que a filha caçula faleceu após sofrer um acidente doméstico. Um amigo do rapaz, identificado como Buzeira, confirmou a morte da menina em seu perfil oficial.

A causa da morte não foi confirmada pelo influenciado, que acumula mais de 100 mil seguidores apenas no Instagram e ganhou destaque pelo estilo de vida com ostentação em Itaquera, São Paulo.

APENAS UM SUSTO

Na última terça-feira, 10, Ana Paula Siebert (36) surgiu no hospital e deixou seus fãs preocupados. A empresária explicou com detalhes o que aconteceu. A famosa teve uma perfuração uterina por conta do DIU, dispositivo intrauterino usado como método contraceptivo.

Nas redes sociais, ela compartilhou que seu próprio organismo tentou expulsar o DIU. Ana Paula foi realizar um exame de rotina e foi questionada pela médica se ela havia retirado o DIU, pois ele não estava no lugar que deveria estar. A influenciadora precisou passar por uma cirurgia para retirar o DIU e felizmente deu tudo certo.