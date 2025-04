Thais Fersoza mostra como foi seu aniversário de 41 anos: 'Sonho realizado'

Comemorando a chegada de seus 41 anos, Thais Fersoza mostra como foi sua festinha em família e compartilha sonho realizado

O aniversário de Thais Fersoza foi neste domingo, 13, e apresentadora comemorou com seus familiares com uma festinha simples. Em sua rede social, a esposa de Michel Teló compartilhou os cliques do momento e contou que ao completar 41 anos já teve seu maior sonho realizado.

Ao lado do marido e dos filhos, Melinda e Teodoro, além de outros familiares, a artista apareceu deslumbante usando um vestido estampado e com seu bolo no tema de flores e borboletas. Thais Fersoza então falou sobre estar completa por ter sua família.

"41 primaveras bem floridas e cheia de borboletas! Começando com muito amor, flores, bençãos e gargalhadas gostosas! Obrigada Deus por essa família incrível, meu maior presente, meu maior sonho realizado, obrigada família amada por toparem passar meu dia do jeitinho que eu queria… jogada no sofá comendo pastel, vendo filminho, batendo papo e dando risada de muitas histórias…", contou o que fez.

"E obrigada amigos queridos que me fizeram a surpresa de passar pra dar um beijo pessoalmente e cantar parabéns comigo! Meu dia foi melhor impossível! Obrigada Senhor.. meu novo ano começou do jeitinho que eu queria… e tenho certeza que vai ficar cada vez melhor! Que comecem meu novo ciclo! Cheio de saúde, bençãos, proteção e realização", escreveu sobre como foi seu dia e sobre estar feliz com sua vida.

Ainda neste domingo, 13, logo ao acordar, Thais Fersoza foi surpreendida por Michel Teló e os filhos com uma café da manhã com uma surpresa.

Veja como foi o aniversário de Thais Fersoza:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thais Fersoza (@tatafersoza)

Michel Teló presta homenagem emocionante a Thais Fersoza

Além da belíssima surpresa preparada com muito carinho para a esposa, Michel Teló também prestou uma homenagem emocionante a Thais Fersoza. Em suas redes sociais, o cantor publicou uma sequência de fotos da amada e a parabenizou por mais um ano de vida.

"Parabéns pra você! Que sorte a minha ter você! Hoje é dia de celebrar a rainha da casa. O amor da minha vida. Quando ela nasceu, o mundo ficou mais bonito. E quando entrou na minha vida, tudo fez sentido. Linda, intensa, verdadeira, cheia de fé e de amor", escreveu Michel.

"Peço a Deus, todos os dias por você, por sua saúde, pra te proteger, te cuidar, te dar sabedoria, encher seu coração de felicidade e paz. Feliz aniversário, minha gatinha!", completou o artista.

