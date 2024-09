Zé Felipe se derrete ao falar do nascimento do filho: 'Só consigo sentir amor e gratidão'

Em entrevista à CARAS Brasil, Zé Felipe detalha sobre nascimento do seu terceiro filho e revela transformações em sua vida com a paternidade

O terceiro filho de Virginia Fonseca (25) e Zé Felipe (26), José Leonardo nasceu no último domingo, 8, em Goiânia. Em entrevista à CARAS Brasil, o cantor se derrete ao falar do nascimento de seu herdeiro: "Só consigo sentir amor e gratidão".

Além de José Leonardo, o artista também é pai deMaria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de 1 ano. Com motivos de sobra para comemorar, Zé Felipe abre o coração ao falar do nascimento do seu terceiro filho e menciona que está transbordando de gratidão.

"Eu me sinto a pessoa mais abençoada desse mundo em segurar o José nos braços, ver as Marias conhecendo o irmão, a família reunida. Só consigo sentir amor e gratidão", confessa o pai de José Leonardo.

Zé Felipe detalha como foi o nascimento do filho e reforça que ele a esposa estão radiantes com o novo integrante da família: "Estamos felizes demais com o nosso príncipe. Graças a Deus ele chegou saudável e forte, com a presença de pessoas especiais, até do vovô Leo que fez a maior correria para acompanhar o nascimento do Zé Leonardo".

O cantor ainda revela sobre as mudanças em sua vida após a paternidade. Zé Felipe confessa que é um sentimento inexplicável e menciona que passou a ser mais grato pela vida após o nascimento dos seus filhos.

"Ser pai das Marias e do Zé me dá muita força. Eu me tornei um cara que agradece muito pela vida, dou cada passo pensando no futuro e no bem da minha família, das crianças, da Virginia. É um sentimento inexplicável", finaliza.

José Leonardo nasceu no último domingo, 8, com 3.590kg e com 49,5 centímetros. Ele é o primeiro filho homem do casal, o nome é uma homenagem ao pai ‘José Felipe’ e ao avô, o cantor Leonardo (61).

