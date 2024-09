Ana Paula Siebert explica sobre cirurgia: 'Muito rara'

Ana Paula Siebert voltou às redes sociais após surgir no hospital e explicou que precisou passar por uma cirurgia bastante rara

Na última terça-feira, 10, Ana Paula Siebert surgiu no hospital e deixou seus fãs preocupados. Nesta quarta-feira, 11, a empresária explicou com detalhes o que aconteceu. A famosa teve uma perfuração uterina por conta do DIU, dispositivo intrauterino usado como método contraceptivo.

"Já estou em casa, estou recebendo um monte de mensagem de gente preocupada. Vou explicar para vocês rapidinho o que eu fiz: uso Mirena, um contraceptivo, desde sempre. Tirei para engravidar, e já coloquei de novo. Quando você põe, tem que ficar fazendo exames de rotina, para ver como é que ele está, se está na posição correta. É muito seguro, mas comigo aconteceu uma coisa muito, muito rara: o meu corpo tentou expulsar ele. Não tive muita dor - sou uma pessoa muito resistente para a dor", começou ela.

Em seguida, ela contou que seu próprio organismo tentou expulsar o DIU. "Eu entro no meu trabalho, na vida, e, quando tenho dor, eu não presto muita atenção nas minhas dores. É um erro meu. Preciso prestar mais atenção nas minhas dores, mas eu vou relevando, deixando. Não lembro de episódios de dores muito fortes, tive cólicas. Meu útero tentou expulsar o DIU".

Ana Paula foi realizar um exame de rotina e foi questionada pela médica se ela havia retirado o DIU, pois ele não estava no lugar que deveria estar. "Eu falei que não tinha tirado e que, daqui um ano, já estava na hora de trocar de novo, já que dura cinco anos", disse ela, que precisou realizar um raio-x para entender o que havia acontecido. "Isso é uma coisa que eu nunca imaginei que pudesse acontecer, e pode ser muito perigoso se você não pega logo, se entra no intestino... O meu estava muito próximo".

Cirurgia

Ana Paula precisou passar por uma cirurgia para retirar o DIU e felizmente deu tudo certo. "Graças a Deus - acredito muito em energia - foi um momento em que falei que precisava fazer meu ultrassom, como minhas coisas estão. E fui, teimei que tinha que ir naquela semana, e fui. Deu tudo certo. Operei por laparoscopia, porque você precisa tirar ele lá de dentro. Estou bem inchada. Estou com um furo no meu umbigo, porque a câmera entra pelo umbigo. Eles fazem mais três furos na barriga, onde entra a 'mãozinha' do robô. Já estava meio encapsulado, então foi um pedaço maior para tirar", contou.

A esposa de Roberto Justus também comentou sobre a raridade da situação. "Tive que dormir no hospital porque já estava muito encostado no intestino, então tive que dar ponto. Dormi dois dias no hospital, mas estou bem, estou feliz que não aconteceu nada de grave. É algo muito raro - o médico estava falando que é 0.3 a 05% [de chances] de acontecer".

"É muito raro, não sei por que aconteceu comigo, já usei várias vezes o DIU, não foi a primeira vez, e aconteceu. Às vezes a gente não sente o nosso corpo, e não vai fazer os exames de rotina, alguma coisa ruim pode acontecer, e a gente acha que não. Por sorte, não veio mais um irmão para a Vicky", disse ela, se referindo à filha de cinco anos.

Por fim, Ana celebrou o fato de ter descoberto isso logo. "Ainda bem que eu peguei logo, que a gente conseguiu pegar em um momento que não foi para algum local que pudesse me prejudicar. Então é isso, vou me recuperar. A laparoscopia eu nunca tinha feito, incha a barriga, mexem lá, tiram as coisas", disse.