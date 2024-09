Maiara impressiona ao passar por nova transformação no visual: ‘De volta’

Dupla de Maraisa, Maiara abandona os fios escuros e impressiona ao exibir o resultado de nova transformação em seu visual

Nesta quarta-feira, 11, Maiara usou as redes sociais para revelar que passou por mais uma transformação em seu visual. Apenas três meses após aderir aos fios escuros, a cantora decidiu abandonar de vez o cabelo castanho e voltar a ser ruiva. Em suas redes sociais, ela impressionou os seguidores ao exibir o resultado da mudança.

Através do feed do Instagram, Maiara compartilhou um vídeo exibindo a mudança com a ajuda de seu cabeleireiro, Guilherme Aires. No registro, o profissional de beleza aparece preparando os apliques e indo até a casa da cantora em clima de suspense, quando finalmente revela o resultado final do novo visual da cantora, que é irmã gemea e dupla de Maraisa.

“Ei, gente, a ruiva está de volta”, Maiara anunciou a mudança e explicou o motivo da transformação: “Estamos aqui prontíssimas para divulgação do DVD ‘Imensidão’ e vocês sabem, vai pegar fogo”, a cantora explicou que a mudança tem a ver com um novo projeto profissional e apareceu exibindo o cabelo ruivo e extremamente longo.

Nos comentários, Maiara acumulou elogios dos seguidores: “A saudade que eu tava do ruivão”, uma fã declarou. “Ruiva ou morena ela é perfeita de todo jeito”, escreveu mais uma. “Nunca fui triste, minha ruiva está de volta”, disse uma terceira. “Que linda!! O ruivo voltou”, outra seguidora comentou sobre o visual, que já é marca registrada da artista.

Vale lembrar que em julho deste ano, Maiara abandonou os cabelos laranjas e deu lugar aos fios castanhos escuros. Fazendo suspense e revelando apenas pelo espelho como ficou com os cabelos escuros, a sertaneja escreveu sobre aparecer com o novo visual no palco. "Será que a morena de Goiânia aparece hoje?", disse ela.

Maiara surpreende ao apagar princípio de incêndio durante show com Maraisa

A dupla sertaneja Maiara e Maraisa passaram por um susto no final do mês passado, enquanto realizavam um show no Festival Sou do Sul, em Esteio, Rio Grande do Sul. Ao longo da apresentação das gêmeas, um equipamento do palco acabou pegando fogo e despertou atenção das cantoras, que se movimentaram para apagar o fogo.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível perceber que Maiara reagiu rapidamente ao perceber o incidente. No registro, apesar de ter se movimentado para apagar o fogo com a ajuda de um copo, a artista impressionou o público com tamanha calma ao seguir cantando o repertório; confira as imagens do acidente.