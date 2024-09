Quem é Matheuszinho? Influenciador enfrenta tragédia após perder filha em acidente

Matheuszinho anunciou o luto pela perda de sua filha caçula em um trágico acidente; entenda o que aconteceu com o influenciador digital

No último domingo, 8, o influenciador digital Matheuszinho usou seu perfil nas redes sociais para anunciar o luto pela morte de uma de suas filhas. Pouco depois, um amigo próximo revelou que ele está enfrentando uma tragédia após perder sua filha caçula, de apenas dois anos, que sofreu um acidente doméstico e teria se afogado.

Em seu perfil oficial no Instagram, Matheus alterou sua foto de perfil para uma imagem preta em sinal de luto pela filha. Até o momento, ele não se manifestou publicamente sobre a perda, mas um amigo próximo comentou sobre a tragédia em sua rede social: "Não se culpe, você sempre foi um grande pai. Sinto sua dor, pois tenho uma filha. Deus é contigo, irmão", disse.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Glow News (@glownewsbr)

Quem é Matheuszinho?

Após o anúncio do luto, começaram a circular informações de que a pequena teria se afogado na piscina de uma casa onde familiares e amigos estavam reunidos. No entanto, a causa da morte não foi confirmada pelo influenciado, que acumula mais de 100 mil seguidores apenas no Instagram e ganhou destaque pelo estilo de vida com ostentação em Itaquera, São Paulo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Matheuszinho (@omatheuszinho_oficial)

Em sua conta no Instagram, Matheuszinho exibe diversas fotos com motos e carros de luxo, além de já ter posado em uma garagem cheia de veículos importados. Além disso, o influenciador também costuma compartilhar imagens de suas viagens a praias, posando em jet skis, bares e, claro, muitas festas, sempre em camarotes e com bebidas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Matheuszinho (@omatheuszinho_oficial)

Para além disso, Matheuszinho costumava compartilhar alguns cliques ao lado de suas filhas. Discreto sobre sua família, além da herdeira caçula, de apenas dois anos, o influenciador é pai de uma menina um pouco mais velha. Meses antes da tragédia, ele havia postado uma álbum de fotos posando com suas filhas, destacando que 'Riqueza maior não há' em sua vida.