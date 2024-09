Nasce José Leonardo, terceiro filho de Virginia Fonseca e cantor Zé Felipe

Neste domingo, 8, Virginia Fonseca deu à luz José Leonardo, seu terceiro filho com o cantor Zé Felipe; confira os detalhes

Terceiro filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe, José Leonardo nasceu neste domingo, 8, em Goiânia. Em nota enviada ao portal LeoDias, a assessoria de imprensa da influenciadora compartilhou detalhes do parto e como estão o pequeno e a mamãe coruja.

“O irmão das Marias, nasceu na tarde deste domingo, 08 de setembro, em Goiânia às 17h00, pesando 3.590kg e com 49,5 centímetros. O parto cesariana foi feito pela Dra. Fabiana Garcia dos Santos. O nome José Leonardo é uma homenagem ao pai ‘José Felipe’ e ao avô, o cantor Leonardo”, escreveram.

Juntos, Virginia e Zé também são pais de Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de 1 ano de idade. O pequeno é o primeiro menino do casal.

Leia a nota na íntegra:

“Bem vindo, José Leonardo! O irmão das Marias, nasceu na tarde deste domingo, 08 de setembro, em Goiânia às 17h00, pesando 3.590kg e com 49,5 centímetros.

O parto cesariana foi feito pela Dra. Fabiana Garcia dos Santos. O nome José Leonardo é uma homenagem ao pai ‘José Felipe’ e ao avô, o cantor Leonardo.

Juntos há 4 anos, Virginia Fonseca e Zé Felipe são pais de Maria Alice de três anos e Maria Flor de um ano e 10 meses. Virginia e José Leonardo passam bem!”

Mais cedo, Virginia organizou a mala para a maternidade

Com nove meses de gestação completos, José Leonardo finalmente veio ao mundo! Neste domingo, 8, Virginia Fonseca usou as redes sociais para mostrar que iniciou as preparações para a chegada do pequeno e estava arrumando as malas.

“Eu não estava arrumando [a mala] porque eu ia ficar mais ansiosa ainda e eu não queria ficar mais ansiosa. Mas agora não tem nada para fazer, além de arrumar a mala e esperar o Zé Leonardo. E ele tá aqui gente, o lindo tá aqui”, disse ela mostrando a barriguinha.

Na sequência, Virginia compartilhou que precisou dar uma pausa na preparação. "Arruma um pouquin da mala, deita um pouquin (risos) tô exausta, grupo. EXAUSTA", brincou.