Virginia Fonseca recebe alta e volta para casa após internação às pressas

A influenciadora digital Virginia Fonseca já está de volta em casa depois de uma internação na madrugada desta quinta-feira, 12. Poucas horas após deixar a maternidade, ela revelou que, após ser diagnosticada com uma virose e uma reação alérgica, teve uma piora repentina dos sintomas e precisou passar mais uma noite internada no hospital.

Na manhã desta quinta, Virginia contou nos stories do Instagram que estava em casa e mostrou o momento em que foi ao encontro dos filhos. Em seguida, compartilhou que estava tomando sol com o recém-nascido em seu colo. "Cheguei em casa. José está aqui tomando sol", disse ela.

O que aconteceu com Virginia?

Mais cedo, ela apareceu no leito de hospital e explicou o que aconteceu. “Bom dia, bom dia! Eu sumi ontem porque eu vim pro hospital, gente. Josephino passou mais um dia dormindo no sofá, mas é porque eu continuo inchando muito e eu estava tomando o anti alérgico, mas comecei a sentir dificuldade para engolir”, falou.

Em seguida, a apresentadora do SBT contou que já foi medicada: “A gente ficou com medo, então a gente optou por vir pro hospital. Meu dermato veio me ver, ele falou que tipo de alergia que era e que o medicamento que ele iria me passar eu não poderia voltar para casa, por motivos dele e ele ta certo. Não sei explicar, mas ele achou melhor eu dormir aqui”, detalhou.

Apesar do susto, ela disse que já estava se sentindo melhor, mas o médico a alertou que o inchaço deve continuar por até cinco dias. Vale lembrar que na quarta-feira, 11, Virginia voltou para casa com José Leonardo em seus braços. Ela também é mãe de duas meninas, Maria Alice, de três aninhos, e Maria Flor, que tem apenas um ano.