Virginia Fonseca encanta ao exibir detalhes da saída de maternidade de José Leonardo

Após receber alta com José Leonardo, Virginia Fonseca encanta ao exibir detalhes de look luxuoso eleito para o pequeno deixar a maternidade

Nesta quarta-feira, 11, Virginia Fonseca recebeu alta após o nascimento de seu terceiro filho com Zé Felipe, José Leonardo. Para celebrar a ocasião, a influenciadora digital mostrou que encomendou um look especial e luxuoso para o pequeno. Em suas redes sociais, ela exibiu detalhes da saída de maternidade eleita para o recém-nascido.

Através dos stories de seu perfil no Instagram, Virginia mostrou que escolheu uma roupinha feita especialmente para o herdeiro. Nos registros, José Leonardo aparece dormindo no colo do papai enquanto usa um macacão vermelho com bordados em azul marinho e branco. Além disso, a peça conta com um broche com as iniciais do menino, JL.

Para completar o look, Virginia também mostrou que o pequeno deixou a maternidade com uma pulseirinha de ouro, com seu nome gravado na peça luxuosa: “Muito príncipe saindo da maternidade”, a influenciadora digital se derreteu ao comemorar a alta hospitalar. Vale lembrar que ela enfrentou alguns desafios antes de ser liberada para voltar para casa.

Na última terça-feira, 10, a apresentadora contou que contraiu uma virose das filhas mais velhas: "Galera, eu comecei a sentir os sintomas domingo. Então, provavelmente, domingo eu já estava com a virose, entendeu? Só que aí juntou tudo: pós-parto, virose... Depois vou contar pra vocês os perrengues que estou passando aqui”, ela contou.

Na sequência, Virginia também teve uma reação alérgica e precisou ser medicada após apresentar inchaço e bolinhas em seu rosto: "Sério. Agora era só isso que me faltava. Olha a bolinha que está dando na beirada do meu olho. Olha, gente, sabe, eu não sei mais o que eu faço. Que bicheira é essa que eu estou", ela lamentou os sintomas.

Agora, Virginia retorna para casa com o pequeno em seus braços. Inclusive, ela posou ao lado do marido na saída da maternidade em Goiânia, Goiás. Além do recém-nascido, a influenciadora digital e apresentadora também é mãe de duas meninas, Maria Alice, que está com três aninhos, e Maria Flor, que tem apenas um ano, e aguardam o irmãozinho em casa.

