Filha caçula do influenciador Matheuszinho morre após acidente doméstico

Amigo pessoal de Matheuszinho lamentou a morte da filha caçula do influenciador digital; menina teria se afogado no domingo, 8

O influenciador digital Matheuszinho usou as redes sociais no domingo, 8, para comunicar ao público que a filha caçula faleceu após sofrer um acidente doméstico. Um amigo do rapaz, identificado como Buzeira, confirmou a morte da menina em seu perfil oficial.

Em seus stories no Instagram, ele compartilhou uma foto de Matheuszinho com as duas filhas e desejou forças ao amigo. "Não se culpe, você sempre foi um grande pai. Sinto sua dor, pois tenho uma filha. Deus é contigo, irmão", escreveu Buzeira.

De acordo com informações que circulam nas redes sociais, a criança teria se afogado na piscina da casa onde o pai passava o fim de semana. Até o momento, o influenciador não deu mais detalhes a respeito do ocorrido e colocou somente uma foto de luto em seu perfil.

Com mais de 130 mil seguidores no Instagram, Matheuszinho compartilha seu dia a dia e realiza sorteio de prêmios com outros amigos influenciadores.

Filha de influenciador morre após afogamento - Reprodução / Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Matheuszinho (@omatheuszinho_oficial)

Apresentador Fábio Arruda morre aos 54 anos

O apresentador e estilista Fábio Arruda foi encontrado sem vida em sua casa na noite de sábado, 7, aos 54 anos. De acordo informações do Portal LeoDias, fontes contaram que câmeras de segurança registraram o momento em que ele se abaixou para pegar algo no frigobar, mas caiu no chão.

Ainda segundo o portal, o laudo da Polícia Civil, realizado logo após a confirmação do falecimento de Fábio Arruda, afirma que o apresentador foi encontrado sem lesões corporais. A morte foi registrada como 'natural', indicando um possível infarto. Há 3 dias, ele realizou um procedimento de cateterismo.

"De ordem, informo Vossa Excelência, em complemento da mensagem anterior, que o referido apresentador faleceu em sua residência situada na Avenida [censurado], nesta Capital. Segundo informações colhidas, ele fez um procedimento de cateterismo, acerca [sic] de três dias atrás, foi encontrado já sem vida pela sua empregada, caído no piso superior da residência. Não foi constatado eventuais lesões corporais e o fato está sendo registrado no 27º Distrito Policial como morte natural. Respeitosamente. Fabrício Cintra Eigenher - Delpol de Permanência CEPOL/DIPOL", diz o laudo policial.