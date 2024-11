Nascimento do filho de Viih Tube, pedido de casamento e festa da filha de Neymar agitam semana

Esta semana foi agitada no mundo dos famosos, notícias envolvendo: Viih Tube, Neymar e ex-BBBs chamaram atenção dos leitores da CARAS Brasil; confira

Essa semana deu o que falar no mundo dos famosos e foi bastante agitada! Teve um pouco de tudo. Entre os assuntos que mais chamaram a atenção dos leitores da CARAS Brasil, estão: o nascimento de Ravi, o segundo filho dos influenciadores digitais Viih Tube (24) e Eliezer (34); a festa de um ano do aniversário de Mavie, filha de Bruna Biancardi (30) e do jogador Neymar (32) e o noivado entre os ex-BBBs Isabelle Nogueira (31) e Matteus Amaral (28), mas não para por aí. Veja tudo o que bombou nos últimos dias.

EM GRANDE ESTILO

Neymar Jre Bruna Biancardiestão comemoraram o primeiro ano de vida da filha, Mavie, com um festão no sábado, 9. O aniversário da menina foi em outubro, mas os papais decidiram fazer uma festa luxuosa ao lado dos familiares no Brasil.

O evento acontece na mansão do jogador de futebol em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro, e tem como tema 'Atelier de Arte da Mavie'. A decoração ficou a cargo de Andrea Guimarães, produtora de festas e queridinha dos famosos.

'ELA DISSE SIM'

Os ex-BBBs Matteus Amaral e Isabelle Nogueira estão noivos! Na manhã deste sábado, 9, o ex-participante do reality show da TV Globo revelou aos fãs que pediu a mão da companheira em casamento diretamente da Disneyland de Paris.

Por meio de seu Instagram oficial, Matteus compartilhou um álbum de fotos especiais do momento em que realizou a surpresa para Isabelle. A ocasião especial, incluindo a reação emocionante da manauara, foi registrada por fotógrafos que estão acompanhando o casal durante a viagem internacional.

BEM-VINDO, RAVI!

Nasceu nesta segunda-feira, 11, Ravi, o segundo filho dos influenciadores digitais Viih Tube e Eliezer. O anúncio da chegada do menino foi feito pela mamãe, que em seu perfil no Instagram escreveu que o pequeno veio ao mundo às 19h49, com 3,760kg e 49 cm.

Nos stories do Instagram, Viih Tube falou sobre o nascimento do herdeiro: "Eu queria aparecer aqui para falar que eu estou bem, que o Ravi está bem, estamos todos bem. Eu senti a presença de Deus o tempo inteiro comigo, me dando discernimento, me guiando, foram 19 horas de trabalho de parto e eu quero contar tudo como foi, do começo ao fim, mas estou sem pressa! Eu ainda vou parar para contar com calma", declarou a influenciadora.

ALGUNS CUIDADOS

Três dias após o nascimento de Ravi, Viih Tube foi internada na UTI. Eliezer, o companheiro da influenciadora, aproveitou para tranquilizar o estado de saúde dela: "A Viih precisou de uma transfusão de sangue nessa madrugada e era mais seguro fazer isso na UTI. Ela continua na UTI. Mas ela está estável, está bem. Eu estou aqui com o Ravi, o Ravi está lá com a mãe dela, mas a gente está tendo contato. Já já ela aparece quando ela melhorar, se recuperar, mas estamos bem", disse ele.

MOMENTO DE AMOR

Os influenciadores digitais Lucas Rangel (27) e Lucas Bley (32) se casaram na segunda-feira, 11, no Palácio Tangará, em São Paulo. Os noivos reuniram seus amigos e familiares para uma cerimônia e a festa luxuosa com direito a decoração sofisticada e looks impecáveis.

Os noivos escolheram a decoração clássica com toque de modernidade ao optarem por detalhes em tons de branco e preto. O bolo de casamento todo branco contou com estilo moderno e foi colocado em uma mesa dos doces repleta de flores, cristais e docinhos personalizados.

