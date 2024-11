Lucas Bley reage ao nascimento do filho de Viih Tube após casamento com Lucas Rangel

Nas redes sociais, o influenciador digital Lucas Bley se pronunciou sobre o nascimento de Ravi, segundo filho de Viih Tube e Eliezer

Nasceu na última segunda-feira, 11, Ravi, o segundo filho dos influenciadores digitais Viih Tube (24) e Eliezer (34). O anúncio da chegada do menino foi feito pela mamãe, em seu perfil no Instagram. A notícia bombou no mundo das celebridades e alguns famosos celebraram a chegada do pequeno. Quem se pronunciou sobre o assunto foi Lucas Bley (32), amigo do casal; confira.

O segundo filho de Viih Tube e Eliezer veio ao mundo às 19h49, com 3,760kg e 49 cm. Além disso, o influenciadora digital também já mostrou as primeiras fotos do dia do nascimento de Ravi. Veja as clicando aqui.

Depois dessa notícia, Lucas Bley reagiu ao nascimento do segundo filho de Viih Tube e Elizer. Os influenciadores digitais são padrinhos de casamento do influenciador digital. Sem entrar em muitos detalhes, o esposo de Lucas Rangel (27) se pronunciou sobre a chegada de Ravi.

Nas redes sociais, Lucas Bley celebrou o nascimento do herdeiro de Viih Tube e Eliezer. O influenciador declarou, em seu nome e no do marido, seu amor pelo pequeno: "Ravi, titios te amam! Ainda mais por ter nascido nessa data especial".

Lucas Bley celebra nascimento do filho de Viih Tube e Eliezer/ Foto: Reprodução/ Instagram

RELEMBRE

Os influenciadores digitais Lucas Rangel e Lucas Bley se casaram nesta segunda-feira, 11, no Palácio Tangará, em São Paulo. Viih Tube foi convidada para ser madrinha de casamento do casal. Contudo, a empresária não marcou presença no evento ao lado do marido Eliezer, por conta do nascimento do filho.

Vale lembrar que os Viih Tube e Eliezer já são pais da pequena Lua, de um ano. Nos últimos dias, a influenciadora contou que estava se preparando para um parto normal e que estava muito segura, já que havia estudado muito cada fase. Consciente do processo, ela não se mostrou desesperada ao ter mais contrações do que o normal e falou que estava com mais de 38 semanas.

Leia mais em: Lucas Rangel e Lucas Bley esclarecem sobre 'proibições' no casamento: 'Desafiador'

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE LUCAS BLEY NAS REDES SOCIAIS: