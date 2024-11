Viih Tube se pronuncia após nascimento do filho: 'Senti a presença de Deus o tempo inteiro'

Viih Tube deu à luz ao seu segundo filho, Ravi; a influenciadora falou sobre sua experiência com o parto e reforçou auxílio da fé neste momento

Nasceu na última segunda-feira, 11, Ravi, o segundo filho dos influenciadores digitais Viih Tube (24) e Eliezer (34). O anúncio da chegada do menino foi feito pela mamãe, em seu perfil no Instagram. Horas depois do nascimento, a influenciadora se pronunciou sobre o nascimento do segundo filho e reforçou a importância da fé durante esse momento: "Senti a presença de Deus o tempo inteiro".

O segundo filho de Viih Tube e Eliezer veio ao mundo às 19h49, com 3,760kg e 49 cm. Além disso, o influenciadora digital também já mostrou as primeiras fotos do dia do nascimento de Ravi. Veja as clicando aqui.

Nos stories do Instagram, Viih Tube falou sobre o nascimento do herdeiro: "Meu Deus, tenho tanta coisa para contar para vocês, muita coisa! Vou contar tudinho com maior calma, eu sei que vocês querem para agora, para ontem, mas vamos aos pouquinhos porque tem muita coisa para contar".

Se recuperando após o nascimento de Ravi, Viih Tube aproveitou para tranquilizar os fãs sobre seu estado de saúde e do pequeno. Ela confessou que ficou em trabalho de parto por 19 horas, onde ditatou os 10 centímetros, mas precisou passar por uma cesária de emergência. Porém, reforça que está se recuperando bem e o neném também.

"Eu queria aparecer aqui para falar que eu estou bem, que o Ravi está bem, estamos todos bem. Eu senti a presença de Deus o tempo inteiro, comigo, me dando disernimento, me guiando, foram 19 horas de trabalho de parto e eu quero contar tudo como foi, do começo ao fim, mas estou sem pressa! Eu ainda vou parar para contar com calma", declarou a influenciadora.

