Ex-BBB Matteus Amaral pede Isabelle Nogueira em casamento: 'Ela disse sim'

Noivos! O ex-BBB Matteus Amaral surpreendeu Isabelle Nogueira com um pedido de casamento diretamente de Paris; veja fotos

Os ex-BBBs Matteus Amaral e Isabelle Nogueira estão noivos! Na manhã deste sábado, 9, o ex-participante do reality show da TV Globo revelou aos fãs que pediu a mão da companheira em casamento diretamente da Disneyland de Paris.

Por meio de seu Instagram oficial, Matteus compartilhou um álbum de fotos especiais do momento em que realizou a surpresa para Isabelle. A ocasião especial, incluindo a reação emocionante da manauara, foi registrada por fotógrafos que estão acompanhando o casal durante a viagem internacional.

Nas imagens, é possível perceber que o vice-campeão do BBB 24 se ajoelha enquanto segura uma caixinha com o anel de noivado. "Ela disse sim!", escreveu Matteus Amaral na legenda da postagem.

Encantados com a surpresa e o momento especial, diversos amigos famosos e admiradores do casal deixaram mensagens carinhosas aos dois nos comentários. "Não aguentava mais guardar segredo! Me adotem por favor", declarou o ex-BBB Lucas Pizane.

"Eu como fã número um desse casal não sei nem o que comentar! Que Deus abençoe e proteja vocês sempre", desejou uma internauta. "O pedido no lugar que ela mais ama", observou outra. "Ai que lindo, vocês merecem toda felicidade do mundo", disse uma terceira.

Vale lembrar que os dois iniciaram o romance em abril deste ano, nos últimos dias de confinamento do BBB 24. Após o fim do reality show da Globo, Matteus Amaral pediu oficialmente Isabelle Nogueira em namoro. Atualmente, o casal mora junto em um apartamento em São Paulo.

Ex-BBBs Isabelle e Matteus Amaral contam perrengue em chegada a Paris

Depois de passarem pela Espanha, os ex-BBB, Isabelle Nogueira e Matteus Amaral viajaram para Paris, na França. Em postagem nas redes sociais na quinta-feira, 07, o casal contou que passaram por um perrengue ao chegarem na capital francesa.

"Demorou muito do aeroporto pra cá, bem distante. A gente está bem pertinho de uns pontos principais que é a Torre Eiffel e a gente teve um problema na nossa reserva [do hotel], do nada foi cancelada. A gente chegou aqui teve que comprar de novo, quase que fica sem hotel. Graças a Deus deu tudo certo", contou a cunhã-poranga.

Em seguida, ela mostrou a padaria em que tomavam café da manhã e o que escolheu para comer: "O máximo de 'pão com ovo' que achei aqui. Estou tentando muito manter minha alimentação limpa", declarou, por fim.