Casamento de Lucas Rangel teve menu sofisticado; veja o que foi servido

Lucas Rangel e Lucas Bley se casaram nesta segunda-feira, 11, no Palácio Tangará, em São Paulo. Veja o cardápio servido para os convidados

Os influenciadores digitais Lucas Rangel e Lucas Bley se casaram nesta segunda-feira, 11, no Palácio Tangará, em São Paulo. Agora, nesta terça-feira, 12, Rangel compartilhou detalhes da comida que foi servida para os convidados.

Os pratos foram sofisticados e para todos os gostos. Foram servidos canapés frios, canapés quentes, além de uma ilha de antepastos. Já os pratos principais incluíram pescada amarela ao molho cítrico de maracujá, sorrentini de burrata ao molho pomodoro e basílico.

Além de acompanhamentos como arroz com pistache, batata rústica na manteiga, alecrim e flor de sal, palmito pupunha e aspargos assados com raspas de limão siciliano e ervas frescas. Entre as sobremesas, foram servidas cheesecake de frutas vermelhas, cocada cremosa de forno, banoffee, frutas laminadas e sorvetes.

Veja:

Story de Lucas Rangel (Reprodução/Instagram)

Lucas Rangel e Lucas Bley: Veja detalhes do grande dia

Para o grande dia, os noivos escolheram looks iguais. Os dois caminharam até o altar com looks completamente brancos, compostos por terno, gravata e sapatos estilosos. Além disso, Rangel usou uma bota ortopédica, já que se machucou poucas semanas antes do grande dia.

Os noivos escolheram a decoração clássica com toque de modernidade ao optarem por detalhes em tons de branco e preto. O bolo de casamento todo branco contou com estilo moderno e foi colocado em uma mesa dos doces repleta de flores, cristais e docinhos personalizados.

Após o grande dia, Rangel compartilhou um vídeo oficial da celebração em suas redes sociais. O registro traz as imagens da cerimônia de casamento, com direto a entrada dos noivos, detalhes dos padrinhos e a emoção dos pombinhos. Logo depois, as imagens exibiram detalhes de como foi a troca de votos e o beijo apaixonado do casal, que celebrou a oficialização da união em seguida.

Leia também: Noivo de Lucas Rangel comove ao revelar significado da data de casamento