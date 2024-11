Isabelle e Matteus Amaral ficam presos em elevador da Torre Eiffel após blackout

Perrengue atrás de perrengue; Os ex-BBBs, Isabelle e Matteus Amaral compartilharam em suas redes sociais que ficaram presos no ponto turístico

Eita! Nesta quinta-feira, 07, durante a viagem a Paris, Matteus Amaral e Isabelle Nogueira compartilharam com os seguidores que ficaram presos no elevador de um dos pontos turísticos mais famosos da lá: a Torre Eiffel. Segundo relato do casal, o episódio dificilmente ocorre e pode acontecer ocasionalmente.

No caso de Isabelle e Matteus, eles foram os 'felizardos' da vez. Sem precisar quanto tempo demorou para a luz voltar, a Cunhã Poranga do Boi Garantido contou que juntamente com eles, havia também uma grávida.

Matteus contou como foi o sufoco que passaram no alto dos 312m da Torre Eiffel: "Nós estávamos subindo para ir ao topo da torre e acabou a luz. Houve um blackout, imagina a altura! A moça disse que nos 130 anos da torre e nunca aconteceu nada. Podemos ficar presos de cinco a uma hora."

"Que agoniza ficar presa naquele elevadorzinho... Tinha uma grade e disse que podia levar de 5 minutos a uma hora. Estamos no topo do topo. Olha isso! Parece que estou no mar. É assustador", disse Isabelle ao chegar no alto da torre.

Foto: Reprodução / Instagram

A viagem do casal está sendo cheia de perrengues chiques e hoje mais cedo a modelo foi às redes sociais e contou que passaram por um perrengue ao chegarem na capital francesa.

"Demorou muito do aeroporto pra cá, bem distante. A gente está bem pertinho de uns pontos principais que é a Torre Eiffel e a gente teve um problema na nossa reserva [do hotel], do nada foi cancelada. A gente chegou aqui teve que comprar de novo, quase que fica sem hotel. Graças a Deus deu tudo certo", contou a cunhã-poranga.

Ainda nesta semana na terça-feira, 05, a dançarina fez um álbum em sua rede social de fotos na Espanha e impressionou ao surgir deslumbrante no local. Usando um vestido de oncinha, de modelo longo e com recorte na barriga, a manauara deu um show de beleza e se destacou na paisagem histórica. Inclusive, ela falou sobre a oportunidade de conhecer o local e amar saber de outras culturas, considerando viagens um tipo de investimento.