Nasceu! Viih Tube dá à luz Ravi, seu segundo filho com Eliezer

Nasceu nesta segunda-feira, 11, Ravi, o segundo filho dos influenciadores digitais Viih Tube e Eliezer. O anúncio da chegada do menino foi feito pela mamãe, que em seu perfil no Instagram escreveu que o pequeno veio ao mundo às 19h49, com 3,760kg e 49 cm.

Além disso, Eliezer também já mostrou as primeiras fotos do dia do nascimento de Ravi. Veja as fotos clicando aqui.

Vale lembrar que os dois já são pais da pequena Lua, de um ano. Nos últimos dias, a influenciadora contou que estava se preparando para um parto normal e que estava muito segura, já que havia estudado muito cada fase. Consciente do processo, ela não se mostrou desesperada ao ter mais contrações do que o normal e falou que estava com mais de 38 semanas.

Story de Viih Tube (Reprodução/Instagram)

Viih Tube não vai ao casamento de Lucas Rangel

Apesar de estar sentindo contrações e que parte de seu tampão mucoso havia saído, Viih Tube tinha planos de ir ao casamento de Lucas Rangel e Lucas Bley nesta segunda-feira, 11. Contudo, a empresária não marcou presença no evento ao lado do marido Eliezer, mesmo eles sendo padrinhos dos noivos.

No último domingo, 10, ela usou as redes sociais para contar como estava se sentindo. "Passando para avisar que eu ainda estou grávida. Vocês estão jurando que eu pari, que estou sumida, disfarçando. Não, gente", disse.

E completou: "Hoje é um dia que eu estou bem quietinha. Estou tendo contrações mais do que o normal, o tampão saiu... Tem mulher que o tampão sai e, no dia seguinte, começa o trabalho de parto. E tem mulher que não, que demora uma semana, duas, três", explicou.

Em seguida, ela contou que tirou uns dias de folga. "Eu também estou de férias, pela primeira vez na vida. Eu, realmente, não tenho nada para fazer. Não sabia como era essa sensação. Desde os meus 15 anos, eu não sei o que é isso", confessou.

