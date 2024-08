Lívia Andrade desabafa sobre Silvio Santos: 'Saudade'

Após anos trabalhando ao lado de Silvio Santos no SBT, Lívia Andrade desabafa sobre morte do ex-patrão; veja o que ela disse

A apresentadora Lívia Andrade lamentou a morte de seu ex-patrão Silvio Santos neste domingo, 17. Após anos trabalhando com ele aos domingos, a loira, que atualmente está no Domingão Com o Huck, relembrou momentos com o dono do baú no palco e falou sobre sentir a falta dele.

Há um tempo sem vê-lo, desde quando o encontrou no salão de Jassa por acaso, a famosa escreveu um texto sobre o apresentador ser lembrado para sempre. Apesar de ter saído de forma conturbada do SBT, Lívia Andrade falou sobre ter as melhores lembranças com ele.

"Ah se a gente pudesse encontrar com Deus , tantas perguntas, tantos pedidos... Sisi você não vai embora da minha vida, vai continuar eternamente vivo aqui no meu coração de uma maneira muito intensa. Você vai continuar aqui presente em todos os Domingos, presente em minhas melhores lembranças, nas minhas melhores risadas e no meu trabalho na TV . Você foi meu patrão, colega de trabalho, amigo , mentor , professor, meu melhor conselheiro e hoje também é SAUDADE SISI", declarou ela.

Nos últimos meses, Lívia Andrade chorou na Globo por conta de Silvio Santos ao ver uma apresentação do neto dele, Tiago Aravanel, no Lip Sync. “Eu estou rindo e chorando ao mesmo tempo. É um negócio muito louco que deu na minha cabeça agora. Sisi, eu sei que vai chegar até aí: eu estou morrendo de saudade de você. Ele com certeza vai ver. Estar aqui em um domingo… A gente falar de domingo é falar de Silvio. Foram mais de 10 anos ali do lado dele. Quando o auditório pegou o pompom, já me deu um negócio, minha cabeça deu uma bugada”, disse ela.

A família Abravanel escreveu uma carta para o público de explicou melhor a decisão de Silvio Santos de não ter velório. Além desse pedido, ele deixou outra ordem para o SBT. Antes de seu falecimento, ele disse que não queria que preparassem uma programação sobre sua partida. O comunicador acreditava que a preparação antecipada poderia trazer "azar".

O anúncio da morte de Silvio Santos foi dado pelo SBT no X, antigo Twitter. O apresentador estava internado desde o dia primeiro de agosto.

Causa da morte de Silvio Santos é revelada pelo hospital

A causa da morte de Silvio Santos foi revelada pelo Hospital Albert Einstein no último boletim divulgado pela instituição. Após o anúncio da morte do comunicador neste sábado, 17, pela própria emissora na rede social, o local onde ele estava internado, desde o início de agosto, falou o motivo do falecimento.

O dono do SBT teria morrido por conta de uma broncopneumonia após infecção por influenza e a partida teria sido neste sábado, 17, às 4h50 da manhã.

"O Hospital Israelita Albert Einstein confirma com pesar o falecimento de Senor Abravanel, o Silvio Santos, aos 93 anos de idade, no dia de hoje, 17 de agosto de 2024, às 4h50, em decorrência de broncopneumonia após infecção por influenza (H1N1). O hospital se solidariza com a família e todos que sofrem com a perna", divulgaram.