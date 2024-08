Família Abravanel se pronuncia sobre morte de Silvio Santos

Em carta para o público, família Abravanel fala sobre morte de Silvio Santos e escolha dele sobre não ter velório; veja o que disseram

A família Abravanel escreveu uma carta para o público sobre a morte de Silvio Santos neste sábado, 17. Os familiares do dono do baú falaram com seus "colegas de auditório" sobre a perda do ícone e ídolo dos brasileiros.

No texto, eles lamentaram sobre a falta que ele fará na vida de todos e compartilharam com o público a vontade do empresário. Sabendo de sua grande importância e comoção que teria sua morte, Silvio Santos deixou avisado que não gostaria de velório, a família então explicou melhor para os fãs. Afinal, muitos acreditavam que teriam a oportunidade de se despedir pessoalmente, assim como aconteceu com Gugu Liberato.

"Colegas de auditório, colegas de uma vida, o que dizer para vocês nesse momento? Acreditamos que muitos de vocês estejam compartilhando da mesma saudade que nós hoje estamos sentindo. Queremos dizer para vocês que por muitas vezes, ao longo da vida, a medida que nosso pai ia ficando mais velho, ele ia expressando um desejo com relação à sua partida. Ele pediu para que assim que ele partisse, que o levássemos direto para o cemitério e fizéssemos uma cerimônia judaica. Ele pediu para que não explorássemos a sua passagem", explicaram.

"Ele gostava de ser celebrado em vida e gostaria de ser lembrado com a alegria que viveu. Ele nos pediu para que respeitássemos o desejo dele. E assim vamos fazer. Por este motivo, pedimos a compreensão de todos vocês. De guardar na memória tudo de bom que ele fez e de tantas alegrias que ele nos trouxe ao longo dos anos. Ele foi muito feliz com tudo que fez. E sempre fez tudo do fundo do seu coração. Ele amou o Brasil e os brasileiros. Com muito carinho e respeito a todos vocês, Família Abravanel", disseram na carta.

Além desse pedido, Silvio Santos deixou outra ordem para o SBT. Antes de seu falecimento, ele disse que não queria que preparassem uma programação sobre sua partida. O comunicador acreditava que a preparação antecipada poderia trazer "azar".

O anúncio da morte de Silvio Santos foi dado pelo SBT no X, antigo Twitter. O apresentador estava internado desde o dia primeiro de agosto.

Causa da morte de Silvio Santos é revelada pelo hospital

A causa da morte de Silvio Santos foi revelada pelo Hospital Albert Einstein no último boletim divulgado pela instituição. Após o anúncio da morte do comunicador neste sábado, 17, pela própria emissora na rede social, o local onde ele estava internado, desde o início de agosto, falou o motivo do falecimento.

O dono do SBT teria morrido por conta de uma broncopneumonia após infecção por influenza e a partida teria sido neste sábado, 17, às 4h50 da manhã.

"O Hospital Israelita Albert Einstein confirma com pesar o falecimento de Senor Abravanel, o Silvio Santos, aos 93 anos de idade, no dia de hoje, 17 de agosto de 2024, às 4h50, em decorrência de broncopneumonia após infecção por influenza (H1N1). O hospital se solidariza com a família e todos que sofrem com a perna", divulgaram.