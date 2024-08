SBT explica atraso no anúncio da morte de Silvio Santos em sua programação

Anúncio da morte de Silvio Santos foi dado na rede social da emissora e na programação demorou algum tempo para ser dada; veja o que houve

O anúncio da morte de Silvio Santos foi dado no X, antigo Twitter, da emissora, mas ao colocar no SBT os telespectadores durante bastante tempo deram de cara com a programação infantil do canal. O atraso no pronunciamento deles neste sábado, 17, causou estranhamento.

Após um tempo considerável, um plantão foi anunciado ao vivo e a jornalista explicou o motivo da demora do SBT em falar do falecimento do patrão. Muito abalados com a notícia, a equipe da empresa estava se recompondo para fazer seu trabalho para o público.

“Nós interrompemos a nossa programação só agora porque também estamos administrando a nossa dor, a dor da imensa família brasileira", declarou a apresentadora ao dar início na cobertura da morte do ícone da TV brasileira.

"E agora falando olho no olho pro público do SBT, pra dar uma notícia que nunca nós desejamos dar: a morte do apresentador Silvio Santos aos 93 anos. Silvio já estava internado no Hospital Albert Einstein desde o início do mês, no mês passado, ele já estava internado em função do vírus H1N1, vírus da gripe, havia se recuperado, voltado pra casa, retornou no início do mês e nós tínhamos sim a esperança que ele se recuperasse", divulgaram.

O anúncio do falecimento de Senor Abravanel foi dado nesta manhã no X, antigo Twitter, do SBT. "Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos. Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros. A família é muito grata ao Brasil pelos mais de 65 anos de convivência com muita alegria. Para nós, o Senor Abravanel é ainda mais especial e somos muito felizes pelo presente que Deus nos deu e por todos os momentos maravilhosos que tivemos juntos. Aquele sorriso largo e voz tão familiar será para sempre lembrada com muita gratidão. Descansa em Paz que você sempre será eterno em nossos corações".

Causa da morte de Silvio Santos é revelada pelo hospital

A causa da morte de Silvio Santos foi revelada pelo Hospital Albert Einstein no último boletim divulgado pela instituição. Após o anúncio da morte do comunicador neste sábado, 17, pela própria emissora na rede social, o local onde ele estava internado, desde o início de agosto, falou o motivo do falecimento.

O dono do SBT teria morrido por conta de uma broncopneumonia após infecção por influenza e a partida teria sido neste sábado, 17, às 4h50 da manhã.

"O Hospital Israelita Albert Einstein confirma com pesar o falecimento de Senor Abravanel, o Silvio Santos, aos 93 anos de idade, no dia de hoje, 17 de agosto de 2024, às 4h50, em decorrência de broncopneumonia após infecção por influenza (H1N1). O hospital se solidariza com a família e todos que sofrem com a perna", divulgaram.