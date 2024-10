Márcia Dantas: Veja o vestido de noiva para a festa luxuosa

Depois do casamento civil em São Paulo, Márcia Dantas celebra sua união com Rafael Bianco em uma festa luxuosa no interior. Veja as fotos do vestido de noiva

A apresentadora Márcia Dantas, do programa Tá Na Hora, do SBT, celebrou o seu casamento com Rafael Bianco em uma cerimônia e festa luxuosa em Araçoiaba da Serra, no interior de São Paulo, neste sábado, 26. Os dois oficializaram a união no civil na tarde de sexta-feira, 27, e celebraram com a família e os amigos.

Para o seu grande dia, a comunicadora escolheu um vestido de noiva elegante e deslumbrante. Ela optou por um look longo, com decote ombro a ombro e bordados em todo o modelito. Para completar o visual, ela escolheu um buquê de flores brancas.

Relembre como foi o casamento civil de Márcia Dantas

A apresentadora Márcia Dantas, do programa Tá na Hora, do SBT, está casada! Ela oficializou sua união com Rafael Bianco nesta sexta-feira, 25, em um cartório de São Paulo.

Nas redes sociais, a comunicadora mostrou algumas imagens do seu grande dia. Ela apareceu com um vestido branco curto estiloso e completou o visual com buquê de flores claras. Por sua vez, o noivo usou uma camisa azul e calça bege.

Logo depois do casamento civil, os noivos reuniram seus familiares em um almoço especial. A cerimônia de casamento com a festa acontecerá no sábado, 26, em Araçoiaba da Serra, no interior de São Paulo, e a noiva usará um vestido do estilista Lucas Anderi.

