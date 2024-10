Filha de Tiago Leifert completa 4 anos. Veja o bolo de aniversário dela

Esposa de Tiago Leifert, Daiana Garbin revela qual foi o tema da festa de aniversário de 4 anos da filha, Lua, ao mostrar foto do bolo

Filha de Tiago Leifert e Daiana Garbin, Lua completou 4 anos de idade nesta segunda-feira, 28, e ganhou uma festa de aniversário. Para marcar a data especial, os pais organizaram uma celebração temática para a herdeira e uma foto foi compartilhada pela mãe coruja nas redes sociais.

Daiana revelou que a filha escolheu o tema da animação Paw Patrol para a sua festinha. Nas redes sociais, a mãe mostrou a foto do bolo de aniversário da herdeira.

O doce foi feito em três andares e contou com um meteoro no topo, o nome da aniversariante e uma personagem da animação na base. “Lua 4 anos”, disse a jornalista na legenda.

Vale lembrar que Tiago e Daiana são discretos sobre a exposição da filha. Até agora, eles mostraram poucas fotos da filha ao longo do seu crescimento e também preservam o tratamento dela, que luta contra o câncer nos olhos desde o primeiro ano de vida.

Bolo de aniversário de Lua, filha de Tiago Leifert e Daiana Garbin

A saúde de Lua

A jornalista Daiana Garbin atualizou sobre o tratamento da filha, Lua, fruto do casamento com Tiago Leifert, contra o câncer. A menina foi diagnosticada com retinoblastima, que é um tipo de câncer nos olhos, aos 11 meses de vida. Desde então, ela segue em tratamento. Com isso, a mãe coruja contou que o caminho ainda será longo.

Em entrevista na Vogue Brasil, Garbin contou como a filha está. “A Lua está bem e segue em acompanhamento no GRAACC. Ainda temos muito pela frente. Enquanto isso vamos equilibrando o tratamento com a vida ativa de uma criança de 4 aninhos muito sapeca, alega e inteligente”, disse ela.

Inclusive, a comunicadora contou que mantém uma rotina de cuidados com a herdeira, mas sem perder a leveza da vida. “Somos muito atentos, muito rigorosos com a rotina de exames necessária para que tudo corra bem. Já estamos no terceiro ano de tratamento, então aprendemos muito. A gente se esforça para ter um dia a dia normal entre um compromisso e outro do tratamento”, declarou.

Depois do diagnóstico da filha, Daiana e Tiago criaram a campanha De Olho nos Olhinhos, na qual incentivam a conscientização e o diagnóstico precoce do câncer ocular infantil.

