Grávida, Lexa sofre tentativa de assalto após gravar com Virginia

Horas depois de anunciar que está grávida, a cantora Lexa foi abordada por homens armados em São Paulo e segurança revela mais detalhes

A cantora Lexa levou um grande susto na noite de quinta-feira, 31, ao sair da gravação do programa Sabadou, de Virginia Fonseca, no SBT. Horas depois da cantora anunciar que está grávida, o carro onde ela estava foi abordado por homens armados e ela sofreu uma tentativa de assalto.

De acordo com o colunista Leo Dias, Lexa estava quase chegando no hotel onde está hospedada quando os bandidos agiram. O carro foi parado por quatro homens armados em um carro e uma moto. Porém, os criminosos não levaram nada porque reconheceram a cantora e fugiram logo depois.

O segurança de Lexa, Bruno Degase, ainda contou ao colunista que a ação era uma tentativa de sequestro. Ele revelou que um homem em uma moto mandou o motorista estacionar. Quando o carro parou, outros três homens apareceram em um carro. “Chegaram até a sacar a arma, mas quando viram elas [Lexa e a avó Conceição] pediram para ninguém descer da van e desistiram do sequestro”, disse ele.

Todas as pessoas que estavam na van estão abaladas e Lexa está de repouso para superar o susto. Nas redes sociais, a mãe de Lexa, Darlin Ferrattry, agradeceu por sua família estar em segurança. “Obrigada meu Deus, por proteger minha mãe e minha filha nesta noite tão terrível para elas. Esse beijinho de boa noite me renova”, disse ela.

Saiba como Lexa anunciou a gravidez

Em um vídeo nas redes sociais, Lexa e Ricardo Vianna contaram que vão ter um filho juntos. Na legenda, Lexa contou sobre a alegria de se tornar mãe. "Tô grávida!!! O meu maior sonho está dentro de mim. A maior benção que eu poderia receber, todos os dias, cresce mais e mais. Esse bebê foi tão desejado e está sendo tão amado. Filho(a) mamãe pediu muito pra Deus que você viesse, e hoje, mamãe só louva à Deus pela sua vida! Você já chegou transformando tudo e me enchendo de amor… e QUE AMOR! É um amor inexplicável, é divino e fonte de renovação. Você é a mais linda poesia, o mais lindo acorde e a MAIOR realização que eu poderia ter! Quando rezo por você e coloco a mão na barriga espero que você sinta todo o amor que eu sinto e que cada música que a mamãe canta pra você chegue aí no “forninho” da melhor maneira", disse ela.

E completou: "Mamãe tá chorona, mamãe vive com sono, mamãe conversa muito com você antes de cada show avisando que vai mexer um pouquinho por aí… Minha benção divina, minha melhor composição.. eu e seu papai estamos tão felizes! Papai tá cuidando da mamãe com muuuito amor e te abençoa todos os dias com um sinal da cruz ao acordar e antes de dormir! Fica chorando em todos os ultrassons e fica mais nervoso que a mamãe… Te amamos nosso amooor! Estamos radiantes e aguardando o seu tempo, que é o tempo de Deus.. e Ele é PERFEITO! Vivaaaaaa!".