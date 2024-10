Gisele Bündchen está grávida de quanto tempo? Equipe da supermodelo rompe o silêncio

A CARAS Brasil procurou a equipe de Gisele Bündchen para responder aos comentários e dar mais detalhes sobre a gravidez da supermodelo

Na última segunda-feira, 28, uma notícia bombou o mundo dos famosos, isso porque foi noticiado que a supermodel Gisele Bündchen (44) está grávida de seu terceiro filho! Mãe de Benjamin, de 14 anos, e Vivian, de 11, frutos do casamento anterior com Tom Brady, a famosa está à espera do primeiro filho com seu namorado, o instrutor de jiu-jitsu Joaquim Valente.

Depois da repercussão da notícia, a CARAS Brasil procurou a equipe de comunicação da supermodelo para ter mais informações sobre a gravidez da grande musa das passarelas e de quanto tempo ela está grávida.

Porém, respondendo o contato da CARAS Brasil, sem entrar em muitos detalhes, eles apenas se negaram a comentar sobre o assunto e informaram que não compartilham nenhuma informação sobre a vida pessoal da supermodelo Gisele Bündchen.

A notícia começou a rodar o mundo após uma fonte próxima da famosa declarar à revista People que: "Gisele e Joaquim estão muito felizes com este novo capítulo de suas vidas e ansiosos para construir um ambiente de paz e amor para toda a família". Depois, em contato com a Quem, a assessoria de Gisele confirmou a informação."Gisele não vai dar nenhuma declaração, mas a gravidez está confirmada", disse. Depois de todas essas informações, diversas repercussões sobre o assunto tomaram conta das redes sociais e da imprensa.

A supermodelo é bastante reservada com relação a sua vida pessoal, o que faz com que muitos acreditem que ela escondeu a novidade por algumas semanas. No início de outubro, Gisele Bündchen fez um post publicitário no Instagram, e não deu indícios da gravidez. Poucos dias depois, ela apareceu com a barriga de fora em novas fotos nas redes sociais, mas não deixou claro quando as fotos foram feitas.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE GISELE BÜNDCHEN NAS REDES SOCIAIS: