Márcia Dantas confessa sobre casamento e revela próximos planos do casal: 'Não custa nada sonhar'

A apresentadora Márcia Dantas, do programa 'Tá na Hora', do SBT, viveu um momento emocionante na noite de sábado, 26. A comunicadora subiu ao altar e oficializou a união com o editor-chefe Rafael Bianco, do 'Chega Mais', em uma festa luxuosa no interior de São Paulo. Em entrevista à CARAS Brasil, a jornalista abre o coração ao falar do casamento e planos futuros.

O matrimônio da apresentadora chamou atenção nas redes sociais e teve grande repercussão. Márcia Dantas revela que não esperava que sua festa de celebração tivesse tanto impacto:"Não imaginava receber tanto carinho, foi uma grata surpresa".

"Nos dedicamos muito a trazer tanto para cerimônia, quanto para festa a cara do casal, nossa leveza, energia e acho que isso acabou transbordando e encantando, não só quem estava presente, mas também quem acompanhava pelas redes. Ainda estou emocionada e revendo todos os vídeos e fotos", declara.

A apresentadora rasga elogios ao marido e confessa que a cerimônia de casamento era um sonho antigo do casal. Márcia Dantas abre sua intimidade e revela detalhes da parceria com o marido e como conciliam rotina.

"Sempre tive o sonho de casar e construir uma família. O Gabe, meu primeiro filho, veio num momento de mudança de rota, logo que cheguei em São Paulo. Então, não consegui pensar em nada a não ser em me estabilizar para cuidar dele. Depois que o relacionamento com pai do Gabe acabou, eu encontrei o Rafa, um amor avassalador. Ele embarcou comigo nessa loucura, o pedido aconteceu dia 12/10/2023. Mas já moramos juntos há 3 anos. De relacionamento completamos 6 anos. Mesmo assim eu sempre quis viver a celebração, com tudo que tem direito. E graças a Deus, superou minhas expectativas, foi incrível", revela.

"Nossa relação é como fogo e água. Eu sempre muito intensa e ele sempre me ajudando a lidar com isso, sem cercear a minha liberdade nem minha autenticidade. Acho isso lindo. Nossa relação só cresce e melhora a cada dia. Porque respeitamos muito um ao outro. Temos horários opostos. Ele entra bem cedinho e eu saio só à tarde pra trabalhar. Nós vemos só à noite. Eu falo que isso não é de todo ruim porque acabamos brigando pouco. Sentimos saudades. E nossos finais de semana são intensos. Gostamos de curtir restaurantes novos, tomar um bom vinho e viajar", complementa.

EM MALDIVAS?

O humorista, ator e intérprete da personagem Narcisa no SBT, Tiago Barnabé foi um dos convidados da cerimônia de casamento da apresentadora. Em entrevista ao portal Leo Dias, Tiago revelou que presenteou o casal com uma lua de mel em Maldivas, porém Márcia acredita que essa foi apenas uma brincadeira e revela que seu destino de viagem após o casamento foi aqui no Brasil mesmo.

"Estamos na Bahia curtindo uma mini lua de mel. Temos planos pra Maldivas ano que vem. Estou só esperando pra ver se a promessa da Narcisa se cumpre em nos presentear com a viagem. Rs Todo mundo está me perguntando isso. Não custa nada sonhar, não é mesmo? Eu ainda acho que tudo não passa de uma grande brincadeira dele [...] Só acredito quando entrar no avião rs", brinca.

Recém-casada, Márcia Dantas também comentou sobre os planos de aumentar a família, ela aproveitou para esclarecer sobre o assunto: "Sobre engravidar, ainda não temos data definida, quem sabe o baby não venha no forno das Maldivas".

